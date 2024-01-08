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Куриные грудки с горчицей и медом в духовке

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Куриные грудки с горчицей и медом в духовке

Описание приготовления:

Цвет куриных грудок во многом будет зависеть от выбранного меда. Чем мед темнее, тем темнее будет цвет. Горчицу можно взять любую, в зависимости от вашего желания. Куриные грудки с горчицей и медом лучше всего подавать сразу, при остывании они могут стать сухими.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Курица 400 Грамм (куриные грудки, филе)
  • Мед 20 Грамм
  • Горчица 1 Чайная ложка
  • Аджика 1/4 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Количество порций 2

Калорийность

296 ккал

Калорийность

15 г

Белки

24 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные грудки с горчицей и медом в духовке»

Куриные грудки с горчицей и медом в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных грудок с горчицей и медом в духовке.

Куриные грудки с горчицей и медом в духовке

Грудки сполосните, обсушите и натрите аджикой.

Куриные грудки с горчицей и медом в духовке

В миске смешайте горчицу, мед, соль, молотый перец.

Куриные грудки с горчицей и медом в духовке

Натрите смесью грудки и выложите в форму для запекания. Уберите форму с грудками в холодильник на 30 минут.

Куриные грудки с горчицей и медом в духовке

Запекайте куриные грудки в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до готовности и золотистой корочки.

Куриные грудки с горчицей и медом в духовке

Приятного аппетита!

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