Описание приготовления:

Цвет куриных грудок во многом будет зависеть от выбранного меда. Чем мед темнее, тем темнее будет цвет. Горчицу можно взять любую, в зависимости от вашего желания. Куриные грудки с горчицей и медом лучше всего подавать сразу, при остывании они могут стать сухими.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Курица 400 Грамм (куриные грудки, филе)

Мед 20 Грамм

Горчица 1 Чайная ложка

Аджика 1/4 Чайных ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Количество порций 2

Калорийность

296 ккал

Калорийность

15 г

Белки

24 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные грудки с горчицей и медом в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных грудок с горчицей и медом в духовке.

Грудки сполосните, обсушите и натрите аджикой.

В миске смешайте горчицу, мед, соль, молотый перец.

Натрите смесью грудки и выложите в форму для запекания. Уберите форму с грудками в холодильник на 30 минут.

Запекайте куриные грудки в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до готовности и золотистой корочки.

Приятного аппетита!