Описание приготовления:
Цвет куриных грудок во многом будет зависеть от выбранного меда. Чем мед темнее, тем темнее будет цвет. Горчицу можно взять любую, в зависимости от вашего желания. Куриные грудки с горчицей и медом лучше всего подавать сразу, при остывании они могут стать сухими.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриная грудка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Курица 400 Грамм (куриные грудки, филе)
- Мед 20 Грамм
- Горчица 1 Чайная ложка
- Аджика 1/4 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
Количество порций 2
Калорийность
296 ккал
Калорийность
15 г
Белки
24 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриные грудки с горчицей и медом в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления куриных грудок с горчицей и медом в духовке.
Грудки сполосните, обсушите и натрите аджикой.
В миске смешайте горчицу, мед, соль, молотый перец.
Натрите смесью грудки и выложите в форму для запекания. Уберите форму с грудками в холодильник на 30 минут.
Запекайте куриные грудки в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, до готовности и золотистой корочки.
Приятного аппетита!