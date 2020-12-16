Перевод документов, апостиль и легализация, нотариальный перевод, лучшие цены в Киеве!

Поездка за рубеж требует тщательной подготовки документов. Легализация документов и апостиль

Они сегодня широко используются в различных сферах деятельности. Эти элементы позволяют выполнять в несколько раз быстрее различную однотипную работу, которая между тем очень важна. Такая работа, как правило, происходит на больших предприятиях.

Штамп ОТК и печать ОТК — это две разные вещи, путать которые тут не стоит. Печать имеет юридическую силу, поэтому она наделена правом подтверждать законность и подлинность того или иного документа, а вот штамп ОТК такой силы, увы, не имеет. Но последний используется для работы очень часто, ничуть не реже печати ОТК. Штамп приходит на помощь в тех случаях, когда требуется усиленно поработать с большим количеством документации, которая имеет одни и те же формы. Здесь штамп сократит часы работы в несколько раз. В данном случае апостиль справки, более детально на сайте https://druzhbanarodov.com.ua/extra/byuro-perevodov-tseny.

Штампы данного типа представлены в великом разнообразии, но здесь есть свой «лидер» — это угловой штамп, который чаще всего используется в процессе ведения деловой переписки, при выдаче справок и прочих не таких значимых документов. При производстве такого штампа уже нет нужды соблюдать различные требования и предписания. Дело в том, что штамп ОТК производится исключительно по желанию самого заказчика, то есть здесь указывается нужная клиенты информация.

Что касается печати ОТК, то она, как правило, содержит ряд обязательных данных. Это личные данные владельца предприятия или организации, индивидуальный налоговой номер, ОГРНИП, адрес предприятия и контактный телефон. К этому может прилагаться и дополнительная информация.

Изготовление штампов и печатей ОТК

Среди штампов ОТК существуют и те, которые изготавливаются с соблюдением некоторых требований. Нужны они для особых случаев. На таком штампе при производстве будет нанесена следующая информация: название изготовителя, дата производства и марка штампа, прочая информация, подтверждающая качество изделия. Данный тип печатной продукции в основном используется на предприятиях, которые производят какой-либо продукт.

Как уже было сказано выше, для штампа ОТК не всегда необходимо использовать строжайшие стандарты, поэтому его изготовления при желании заказчика может составлять всего час времени. Но здесь стоит помнить, что за срочность изготовитель потребует суть большую сумму. Меньше всего времени занимает изготовление простых полимерных штампов. Для этого заказчик должен написать текст, который необходимо перенести на штамп.

Что самое интересное, изготовит штамп ОТК можно и без личного присутствия в фирме-изготовителе. Для этого необходимо отправить данные по электронной почте, факсу или продиктовать по телефону. Сейчас для изготовления такой продукции используются современные материалы и технологии, что не только упрощает время на само производство, но и делает полученную продукцию качественной и долговечной, которая прекрасно выдержит постоянные сильные нагрузки.