Быстрая пицца с прошутто и сыром: рецепт вкусной и сытной выпечки

Особый вкус этой пицце придает медовый соус. На приготовление блюда уйдет не более 30 минут.

Хочется пиццы, а времени в обрез? Тогда рекомендуем приготовить быструю пиццу по рецепту из кулинарного блога «Душевные рецепты», главной особенностью которой является теплый медовый соус.

Быстрая пицца с прошутто и сыром рикотта

Ингредиенты:

тесто для пиццы;

риккота – 100 гр;

прошутто – 150 гр;

моцарелла – 100 гр;

оливковое масло – 20 мл;

руккола – пучок.

Для соуса:

мед – 2 ст. л;

хлопья чили;

соль – щепотка;

яблочный уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Пласт теста для пиццы смазать оливковым маслом, выложить моцареллу и риккоту. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, минут 15-20, пока тесто подрумянится.

Пока тесто в духовке, необходимо приготовить соус. Для этого две столовых ложки меда подогреть, можно на водяной бане, посолить, добавить уксус и хлопья чили, все хорошо перемешать.

На подрумяненное основание выложить прошутто, рукколу, полить теплым медовым соусом и можно подавать к столу.

Читайте также:

Школьная пицца: рецепт перекуса, любимого с детства

Фондю, пицца, брускетта, сэндвич: действительно ли любимые блюда родились в Европе

Такую пиццу приготовит каждый: рецепт приготовления теста и вкусной начинки