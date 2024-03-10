Быстрая пицца с прошутто и сыром: рецепт вкусной и сытной выпечки

Особый вкус этой пицце придает медовый соус. На приготовление блюда уйдет не более 30 минут.
Хочется пиццы, а времени в обрез? Тогда рекомендуем приготовить быструю пиццу по рецепту из кулинарного блога «Душевные рецепты», главной особенностью которой является теплый медовый соус.
Быстрая пицца с прошутто и сыром рикотта
Ингредиенты:
- тесто для пиццы;
- риккота – 100 гр;
- прошутто – 150 гр;
- моцарелла – 100 гр;
- оливковое масло – 20 мл;
- руккола – пучок.
Для соуса:
- мед – 2 ст. л;
- хлопья чили;
- соль – щепотка;
- яблочный уксус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Пласт теста для пиццы смазать оливковым маслом, выложить моцареллу и риккоту. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, минут 15-20, пока тесто подрумянится.
Пока тесто в духовке, необходимо приготовить соус. Для этого две столовых ложки меда подогреть, можно на водяной бане, посолить, добавить уксус и хлопья чили, все хорошо перемешать.
На подрумяненное основание выложить прошутто, рукколу, полить теплым медовым соусом и можно подавать к столу.
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