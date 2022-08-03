Переводы любой сложности точнее, быстрее и дешевле

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Медицинский перевод не должен быть сферой деятельности случайных переводчиков-неспециалистов. Поэтому вам следует доверять бюро технических переводов эти задачи, лингвистическая компетентность и медицинский опыт идут рука об руку: вряд ли какое-либо другое бюро переводов может предложить десятилетний клинический опыт в области экстренной медицины. Этот плюс опыта выгодно отличает наши медицинские переводы от переводов наших конкурентов.

К примеру, специализация: интенсивная и неотложная медицина. Как квалифицированный фельдшер с 10-летним профессиональным опытом, специалист-переводчик, знает не только язык этой отрасли, но также меры и процессы, от оказания первой помощи на месте до стабилизации и клинического ухода за пациентом в отделении интенсивной терапии. Тексты, посвященные этой теме, часто полны подводных камней. Тонкая разница между «носилками» и «медицинскими носилками» или между «сохранением» и «восстановлением» должна быть лучше известна, прежде чем пытаться переводить соответствующие специализированные тексты.

Специализация: обезболивание. Разве вам не интересно, когда боль можно просто так выключить? Проведение анестезии во время операций является обычным делом, и сегодня существует множество вариантов лечения хронической боли: помимо лекарств, все большее значение приобретают электромедицинские процедуры, такие как нейростимуляция. Альтернативные методы лечения, такие как гипноз, иглоукалывание или прием продуктов каннабиса, также во многих случаях обещают облегчение.