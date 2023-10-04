Лучший в списке праздничных салатов. Вкусное сочетание самых простых ингредиентов

Слоеные салаты были популярны как полвека назад, так и сейчас. Первое упоминание о них в советской кулинарии можно найти в журнале «Советская кухня» в 1960 году. Тогда блюдо состояло из семи слоев. Когда эту идею стали развивать, в рецептуре появились новые ингредиенты и сочетания. Сейчас слоеные салаты готовят во всех уголках мира. Их преимущество в простоте приготовления, красочности и праздничном виде. На любое торжество вы можете поставить такой салат, ведь он ни чуть не испортит стол.

Сегодня мы хотим предложить необычное сочетание ингредиентов в слоеном салате, оценить его по достоинству можно только попробовав! Готовьте с удовольствием.

Ингредиенты для слоеного салата:

свекла — 2 шт.;

рыбные консервы — банка;

яйца — 5 шт.;

консервированные огурцы — 3 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

укроп;

майонез.

Приготовление слоеного салата:

Отвариваем свеклу или запекаем в духовке, затем натираем на крупной терке. Для огурцов также используем крупную терку. Сливаем лишнюю жидкость.

Секрет вкусности салата в огурцах. Овощи должны быть консервированные, а кислые бочковые соления брать не стоит.

Подготовленные ингредиенты отправляем в салатницу, добавляем пропущенный через пресс чеснок. Заправляем одной ложкой майонеза и перемешиваем. Разравниваем по дну посуды, формируя первый слой салата.

Открываем рыбные консервы.

Мы используем сайру в собственном соку, но также подойдет горбуша, сардина или тунец.

Избавляемся от жидкости и разминаем вилкой содержимое банки. Формируем второй слой салата.

Далее выдавливаем несколько линий майонеза по двум диагоналям, у нас получается сеточка. Куриные яйца натираем на крупной терке. Выкладываем третий слой. Сверху снова делаем майонезную сеточку.

С помощью ножа мелко нарезаем укроп. Украшаем салат подготовленной зеленью.

Угощение готово! Оно отлично подходит для праздничного стола или семейного ужина. Приятного аппетита!