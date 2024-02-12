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Рецепт: Торт «Опавшие листья» — с бананом

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Рецепт: Торт «Опавшие листья» — с бананом

Ингредиенты:
яйца куриные — 6 шт.;
сахарный песок — 300 г.;
ванилин — 1,5 г.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.;
мука пшеничная — 200 г.;
сметана 20% — 600 г.;
банан — 2 шт.
Способ приготовления: Яйца взбиваем с сахарным песком до пышной массы.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Муку перемешиваем с ванилином и разрыхлителем теста.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Постепенно добавляем муку к яичной массе, перемешиваем миксером.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

В антипригарную форму выкладываем тесто с помощью ложки и отправляем выпекаться в духовой шкаф на 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Для приготовления крема взбиваем с помощью миксера сметану с сахарным песком.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

В торт будем добавлять банан, очищаем его от кожуры и нарезаем кружочками.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Начинаем собирать торт, первым слоем будет сметана.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Затем на крем выкладываем бисквиты и кружочки банана.
Все слои торта повторяем.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Последним слоем идет сметана.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Сверху можно посыпать тертым шоколадом или украсить по желанию. Готовый торт убираем в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

Рецепт: Торт "Опавшие листья" - с бананом

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.

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