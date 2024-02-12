Рецепт: Торт «Опавшие листья» — с бананом

Ингредиенты:
яйца куриные — 6 шт.;
сахарный песок — 300 г.;
ванилин — 1,5 г.;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.;
мука пшеничная — 200 г.;
сметана 20% — 600 г.;
банан — 2 шт.
Способ приготовления: Яйца взбиваем с сахарным песком до пышной массы.
Муку перемешиваем с ванилином и разрыхлителем теста.
Постепенно добавляем муку к яичной массе, перемешиваем миксером.
В антипригарную форму выкладываем тесто с помощью ложки и отправляем выпекаться в духовой шкаф на 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Для приготовления крема взбиваем с помощью миксера сметану с сахарным песком.
В торт будем добавлять банан, очищаем его от кожуры и нарезаем кружочками.
Начинаем собирать торт, первым слоем будет сметана.
Затем на крем выкладываем бисквиты и кружочки банана.
Все слои торта повторяем.
Последним слоем идет сметана.
Сверху можно посыпать тертым шоколадом или украсить по желанию. Готовый торт убираем в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч.