Рецепт: Торт «Опавшие листья» — с бананом

Ингредиенты:

яйца куриные — 6 шт.;

сахарный песок — 300 г.;

ванилин — 1,5 г.;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.;

мука пшеничная — 200 г.;

сметана 20% — 600 г.;

банан — 2 шт.

Способ приготовления: Яйца взбиваем с сахарным песком до пышной массы.

Муку перемешиваем с ванилином и разрыхлителем теста.

Постепенно добавляем муку к яичной массе, перемешиваем миксером.

В антипригарную форму выкладываем тесто с помощью ложки и отправляем выпекаться в духовой шкаф на 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Для приготовления крема взбиваем с помощью миксера сметану с сахарным песком.

В торт будем добавлять банан, очищаем его от кожуры и нарезаем кружочками.

Начинаем собирать торт, первым слоем будет сметана.

Затем на крем выкладываем бисквиты и кружочки банана.

Все слои торта повторяем.

Последним слоем идет сметана.

Сверху можно посыпать тертым шоколадом или украсить по желанию. Готовый торт убираем в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.