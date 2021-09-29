Перевозка длинномерных грузов

Не вся техника одинаково подходит для перевозки длинномерных грузов. Одна категория хороша для эксплуатации в городском режиме, другая – лучше «ходит» по междугородним маршрутам.

Примите во внимание ряд параметров, облегчающих выбор автомобиль:

вид транспортного средства;

грузоподъемность;

тип кузова;

техническое состояние.

Выделяют транспортные грузовые автомобили и технику специального назначения. Первую категорию делят на грузовые общего назначения, транспортирующие различные продукты, исключая жидкости, и специализированные машины, доставляющие специфический товар.

В ряды специализированной техники входят:

самосвалы;

фургоны (в том числе перевозящие животных и птиц, продукты питания, промтовары);

транспортирующие строительные материалы;

авто, перевозящие контейнеры;

авто, перевозящие длинномерный груз;

цистерны для перевозки растворов, химических и нефтепродуктов, бытовых отходов, жидких продуктов питания, газов.

транспортирующие автомобили и пр.

И это лишь часть большого перечня, в перевозках каких товаров может быть задействовано транспортное средство.

Для того, чтобы выбрать технику по ее грузоподъемности, необходимо учитывать количество и габариты доставляемого продукта. Грузовые авто по этому параметру делятся на несколько видов:

Малотоннажные. Предназначены для транспортировки грузов до 3 тонн – продуктов, строительных материалов и прочего негабаритного товара. Нередко транспорт используется как грузовое такси.

Среднетоннажные. Грузоподъемность машин колеблется от 3 до 5 тонн. У грузовиков существует обязательный параметр для объема кузова – 35 кубических метров.

Крупнотоннажные. Грузоподъемность составляет от 5 тонн и выше. Кузов при этом должен быть не менее 80 кубических метров. К числу таких машин относят фуры и длинномеры, используются в повышенных грузоперевозках торговыми сетями, рынками и др.

Этот параметр считается первоочередным при рассмотрении вариантов техники с пробегом. Купив авто с недостаточной грузоподъемностью, велика вероятность, что выполнение крупных заказов будет недоступно.

Выбор подходящего грузовика – дело предпочтений.