Описание приготовления:

Очень трудно к этому блюду найти абсолютно равнодушного человека. Популярный итальянский соус Болоньезе, можно приготовить не только к спагетти, но и к любой другой пасте. Самое главное — паста должна быть обязательно из твердых сортов пшеницы и приготовлена Аль Денте (чуть недоваренная). Соотношение говяжьего и свиного фарша в соусе должно быть в пользу говяжьего 1:3. Можно добавлять прованские травы или специальные специи для соуса Болоньезе. Итальянцы готовят соус для спагетти не меньше двух часов, но по-моему, нет необходимости так долго его готовить, если мясо становится мягким, а соус правильно уваривается. Поэтому тут вы смотрите на своё усмотрение.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Макароны / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Спагетти / Паста / Болоньезе

Состав / Ингредиенты:

Фарш 500 Грамм (свинина + говядина)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 2-3 Зубчиков

Вино красное 100 Миллилитров

Бульон 300 Миллилитров (любой)

Томаты в собственном соку 350 Грамм

Масло оливковое 3 Ст. ложки

Бекон 50 Грамм

Томатная паста 2 Ст. ложки

Спагетти 400 Грамм

Прованские травы 1/2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

190 ккал

Калорийность

8 г

Белки

9 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Спагетти Болоньезе»

Подготовьте все ингредиенты.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите тёртую морковь и нарезанный кубиками лук. Обжарьте овощи до мягкости.

Добавьте нарезанные кубиками бекон и чеснок.

Готовьте периодически помешивая около 3-5 минут.

Затем добавьте фарш и разбивая комочки лопаткой обжарьте, пока он не поменяет цвет.

Добавьте томатную пасту, соль и специи. Готовьте около 3 минут.

Далее влейте вино и периодически помешивая готовьте до тех пор, пока вино полностью не выпарится.

У томатов снимите шкурку и измельчите их в блендере. Добавьте к остальным ингредиентам.

Перемешайте и влейте мясной или овощной бульон. Отрегулируйте на соль. Если у вас помидоры с кислинкой, добавьте немного сахара в соус. Тушите под крышкой на небольшом огне около часа.

Пока готовится соус отварите спагетти согласно инструкции на упаковке, не доварив буквально пару минут, не забудьте посолить воду перед варкой. Отбросьте пасту на дуршлаг и дайте воде стечь.

Приготовленная в домашних условиях паста болоньезе готова.

Густой, с нежной структурой, соус идеально дополняет сытную пасту. По желанию блюдо можно посыпать тёртым сыром и свежей зеленью. Приятного аппетита!