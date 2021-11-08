Пермаллой по лучшей цене в Москве

Что такое пермаллой? Это сплав железа, который крайне необходим для изготовления защиты для микросхем, электронных микроскопов, реле, различной радиотехники и многого другого. Основными преимуществами покупки сплава в компании является выгодная на пермаллой цена и широкий ассортиментный выбор товара. Этот сплав продается в виде круга, ленты, проволоки и т.д.

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Основные свойства пермаллоя и сферы применения

Данный прецизионный сплав обладает характеристиками, которые обеспечивают мягкость металла и многое другое. Среди основных свойств можно выделить высокую устойчивость металла к коррозийным проявлениям благодаря высокому содержанию молибдена в составе сплава. Также имеет достаточную коэрцитивную силу, незначительную магнитострикцию, высокую магнитную проницаемость и так далее.

В зависимости от сплава химический состав и сфера применения меняются. Рассмотри их подробнее:

50Н. Обычно используется для изготовления дросселей, мелких элементов для вычислительных машин, для оборудования магнитных экранов и т.д. Основным преимуществом является работа на повышенных частотах.

50НХС. Этот вид является ферромагнитным чистым железом.основные сферы применения: промышленность, автоматика и телемеханика.

70НМ. Основными характеристиками данного сплава является высокая магнитная проницаемость на небольших магнитных полях. Обычно его используют в дроссельных элементах, трансформаторных будках и т.д.

Магнитно-мягкий прецизионный пермаллой 81НМА . Основными его достоинствами являются высокая прочность материала и устойчивость к внешним воздействиям. Существует два типа сплава (по термообработке): 640 Н/мм2 и 1270 Н/мм2. Обычно он используется в небольших деталях, трансформаторах, а также в качестве феррозондов.

Прецизионный сплав 80НХС . В основном этот пермаллой применяют в изготовлении записывающих магнитных головок, микросхемах и в датчиках магнитного поля. Обладают высокой проницаемостью при слабом поле от 0,65 до 0,75 Т.

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Какие бывают группы пермаллоя

Существует два вида прецизионного металлического сплава. Рассмотрим их подробнее:

Первый вид — это низконикелевый сплав. В составе всего до 50% никеля. Обладает высокой электропроводностью.

Высоконикелевый пермаллой. В его состав входит 72-80% никеля.

Изначально пермаллой использовался для улучшения сигнала в телекоммуникационных кабелях.