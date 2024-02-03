Трубочки с яблоками из теста фило

Когда мы со свекровью обсуждаем недельное меню, во многих вопросах наши представления об идеальном рационе семьи сходятся. Но ее уважение к сбалансированному питанию заканчивается там, где я подвергаю сомнению необходимость плотного полдника. Считаю, что трубочки с яблоками и чай — вполне подходящий перекус перед ужином.

Во-первых, это очень простое блюдо. Его можно приготовить, пока досматриваешь обзор на фильм в YouTube или делаешь маску для волос. Во-вторых, оно в меру сытное. Как раз чтобы продержаться от обеда до ужина. Идеально!

Как приготовить трубочки с яблоками

Для приготовления этой выпечки вам понадобится упаковка готового теста фило. Благо сейчас оно продается во всех супермаркетах. Но если вы хотите сделать этот продукт самостоятельно, воспользуйтесь нашим рецептом по ссылке. Если следовать инструкции ниже, из данного количества ингредиентов должно получиться 8 съедобных сигар с ароматной яблочной начинкой.

Ингредиенты

Тесто фило8 шт. Яблоко3 шт. Сахар3 ст. л. Грецкие орехи50 г Корица0,5 ч. л. Сливочное масло по вкусу

Приготовление

Если у вас замороженное тесто из магазина, разморозьте его по инструкциям на упаковке. Яблоки помойте, почистите от кожуры и сердцевин. Мякоть нарежьте небольшими кубиками.На сковороде разогрейте сливочное масло. На нём обжарьте яблоки, посыпав их корицей и сахаром. Готовьте начинку до тех пор, пока кубики не размокнут и не приобретут золотистый цвет. Далее остудите их. Орехи очистите, порежьте и вмешайте в яблочную начинку. Один лист теста выложите на сухую поверхность и смажьте растопленным маслом. Сверху поочередно выложите еще 3 листа, смазывая их все маслом. Полученный четырехслойный пласт теста разрежьте на 4 равных квадрата. Вдоль края одного из квадратиков выложите немного яблочной начинки. Сверните квадрат в трубочку. То же проверните и с другими квадратами теста.Выложите трубочки на противень, выстеленный пергаментом, и отправьте их в разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут. Можете предварительно посыпать их сахаром по желанию.

Такую сладкую выпечку я подаю к столу уже слегка остывшей вместе с мёдом, греческим йогуртом или обычной сметаной. Макайте и ешьте с удовольствием! А если понравился рецепт, сохраните его себе на будущее.