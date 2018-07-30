Пещеры Крыма, открытые для посещения и экскурсий

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Пещеры Крыма, открытые для посещения, – это настоящие природные музеи, которые привлекают туристов со всего мира. Спелеологи уже нашли больше 900 подземных творений. Большая часть пещер сосредоточена в Чатыр-Даге, Ай-Петри, яйлы Караби.



Пещеры Крыма: Эмине Баир Хосар

Эмине-Баир-Хосар – одна из самых необычных. Люди ей дали второе название «трехглазка» из-за 3-х входов. Пещера находится на плато Чартырдаг. Первое упоминание в летописях относится к 20-му веку. Второе название пещеры – «Мамонтовая». Такое «прозвище» она получила из-за скелета древнего животного, который был найден в одной из скал.

Сначала проникнуть в пещеру было очень сложно. Изначально начало ее было в виде 16-ти метрового колодца. Только в 1944 г. был проложен удобный для посещения маршрут. Спелеологам удалось приникнуть в грот в 1927 г. Сначала они исследовали два зала и потом об этом месте позабыли до 1964 г. Только в 1995 г. пещера стала открытой для посетителей.

Ее протяженность – два километра, один включен в экскурсионные туры. Пещера состоит из пяти уровней. Нижний находится на 180-ти метрах. Температура внутри грота – пять градусов.

Было открыто несколько залов:

• красных маков;

• сокровищница;

• кечкемет;

• гуровый;

• розовый;

• ноктюрн;

• идолов;

• свободы;

• кристальный;

• озерный;

• хозяйки;

• лагерный.

Только увидеть можно не все перечисленные. Нижние гроты закрыты и имеют статус заповедника.

Рядом с гротом есть минералогический музей. В пещере были найдены:

• тур;

• мамонт;

• древний носорог;

• пещерный медведь;

• носорог.

Основные достопримечательности Эмине Баир Хосар:

• млечный путь;

• шапка Мономаха;

• хозяйка пещеры;

• ниша с самоцветами;

• 2-х этажный водоем из кальцита;

• хозяин пещеры.

Самый красивый зал – Кечкемет. У входа есть натек, который напоминает вулкан, а в центре находится «хозяин пещеры». В гроте находится подземное озеро, в зале идолов сталагмиты, высота из достигает до 10 м, а на его стенах – разноцветные натеки.

Мраморные пещеры (Крым)

Пещеры Мраморные – это самые необычные и посещаемые. Это основные достопримечательности Чатыр-Дага. Располагаются на его нижнем плато и являются частью подземного комплекса. Найдены Мраморные пещеры были в 1987 г. Через пару лет они стали доступными для туристов.

Открыл пещеры пастух, искавший потерявшуюся овцу. Он назвал местечко «Афганка». Однако официально они были найдены симферопольскими спелеологами. Когда обнаружилось, что пещеры на 90 процентов состоят из мраморовидного известняка, за счет этого комплекс и получил свое название. Вход находится на высоте 920 м. Было установлено, что пещеры образовались за счет размытия известняковых пород.

Основные украшения – также причудливые фигуры, которые созданы минералами и водой. Залы оснащены искусственной подсветкой и поражают своей красотой. Фигуры из минералов напоминают животных, сказочных персонажей, распустившиеся цветы. В некоторых местах сталактиты просто свисают, как природные прозрачные люстры.

Под ногами видны ажурные бассейны и ванночки и кажется, что их дно усыпано жемчугом. Есть темные гроты, редкие «поцелуйчики» – это столбы сросшихся сталагмитов и сталактитов. Возле такого места туристам полагается загадывать желание. На данный момент для туристов открыты только некоторые пещеры, но уже готовятся новые маршруты.

Мраморные пещеры в Крыму, официальный сайт:

Мраморные пещеры расположены по адресу: Россия, Крым, Симферопольский район и имеют официальный сайт: http://www.onixtour.com.ua/

Комплекс разделен на несколько залов:

1. «Галерея сказок» находится на верхнем уровне. С нее начинаются все экскурсии. На воде туристов встречает «Хозяин горы». Это огромный красивый сталагмит. По дороге находятся другие уникальные образования – Царевна-лягушка, Слоненок, Мамонт.

2. Далее находится «Тигровый ход». Назван зал так был из-за найденных останков саблезубого хищника. Чуть позже было установлено, что это был пещерный лев, но наименование пещеры менять не стали.

3. «Зал перестройки» длиной 150 метров. В нем находятся Минарет, большие сталагмиты Зомби и Дракон.

4. В «Дворцовом» красуются король с королевой.

5. «Глиняный» находится на верхнем уровне, но временно для посещения закрыт.

На нижнем уровне также есть череда залов, но попасть пока можно только в «Вернадского», «Розовый», «Люстровый», «Надежд» и «Театральный».

Мраморная пещера (Крым): режим работы в 2018 году

Режим работы Мраморных пещер – с 8.00 до 20.00, без перерывов и выходных. Однако график может измениться из-за неблагоприятной погоды. Попасть в пещеры летом можно только с экскурсией и гидом. Зимой предусмотрено индивидуальное обслуживание.

Общественный транспорт к пещерам не ходит. Добраться можно на машине или автобусе до Симферополя. Оттуда выбрать рейс до села Мраморное. Потом пройти 8 километров пешком до плато нижнего уровня. Если до села добраться на своем транспорте, то нужна трасса Симферополь-Алушта, на ней свернуть по указателю.

Какие еще пещеры посетить в Крыму?

Есть и не менее интересные другие пещеры Крыма, фото которых завораживает. Российский курорт может похвастать удивительными достопримечательностями. Кроме вышеперечисленных, в Крыме находится целый ряд пещер:

1. Иограф нашли в Ялтинских горах. Пещера была именована в честь Св. Евграфа. Длинна грота – 18 м. В пещере много сталагмитов и красивых сталактитов, есть природные углубления, где ранее добывался жемчуг.

2. Эмине Баир Коба (иначе «Трехглазка» или «Ноздря») находится на плато Чатыр-Дага. Второе название пещера получила за 3 выхода, похожих на глазницы, третье – за форму входных отверстий. Необорудованная часть подземелья имеет два озера. Экскурсии до зала со сталактитами длятся по 20 минут. За 1,5 часа можно пройти по спелеологическому маршруту.

3. Ялтинскую открыл ребенок, когда бросал в щель камни. Он заметил, что стука от их падения не слышно и сообщил об этом взрослым. Затем этим местом занялись спелеологи. Грот был исследован и открыт в 2007 г. Пещера со сталактитами состоит из 2-х залов, но доступен только 180-ти метровый. Чтобы попасть в другой, нужно преодолеть колодец длиной в 40 м.

4. Скельская расположена в долине Байдарской. Пещера имеет три уровня. Доступны только два верхних – нижний полностью затоплен. Некоторые сталактиты в залах напоминают Феникса, церкви. В этой пещере имеется зал привидений, в котором обитают летучие мыши.

5. «Трехглазку» обнаружили на Ай-Петри. Это огромный грот с тремя залами. Лед из пещеры доставлялся графу Воронцову. Внутри грота находится огромный сугроб. В него посетители бросают монеты – на счастье. Пол в пещере – как зимний каток. Поэтому она получила другое название – «Ледяная».

6. Тысячеголовая пещера. По преданию, в Тысячеголовой погибла большая деревня. Люди скрывались от врагов, но не выжили – просто задохнулись. По летописям в пещере находилось приблизительно 1000 человек. Отсюда пошло и название.

7. Озерная – Данильча-Коба – это небольшая 12-ти метровая пещера. Второе название – «Плачущая». В пещере сохранились остатки древнего храма, есть маленькое озеро, которое служило для добычи жемчуга. Сталагмит на входе напоминает гигантский гриб.

8. Ледяная пещера (иначе Большой Бузлук) входит в массив Караби. В пещере очень холодно, сталагмиты и сталактиты образуют ледяные столбы причудливой формы. На дне – природный колодец, в котором по древним преданиям, жители хранили мясо, а потом продавали его в Тавриде.

9. Солдатская пещера – это целая галерея, именованная в честь погибших героев. Пещера была открыта в 1969 г. спелеологами из Феодосии. У Солдатской есть свои рекорды. Пещера считается самой глубокой – 517 м и наиболее сложной для прохождения. У входа находится глубокий колодец, в котором бурлит река.

10. Кизил-Коба (или Красные пещеры) – это визитная карточка Крыма. Грот напоминает огромный 6-ти этажный природный особняк. Площадь пещеры – 64 кв. м. Стены кирпичного цвета за счет оксида железа. При входе стекает небольшой водопад, внутри находится подземная река. Пещера имеет три зала – Китайский, Индийский и Грибоедовский. В них находятся разнообразной формы сталагмиты – «Дед Мороз», «Пизанская башня». Добраться до Красных пещер можно на троллейбусе.

11. Киик-Коба у р. Зуи – каменистое строение. Пещера была открыта в XX веке. В ней найдены останки древних людей, орудия труда из кремня, кости редчайших животных (гигантских сайгака и оленя, пещерного медведя). Пещера состоит из двух залов. Общая площадь грота – 50 кв. м.

Крымские пещеры необыкновенной красоты. Они уникальны причудливыми фигурами, интересными легендами и тайнами. Крымские пещеры – настоящее чудо природы, открывшей свое великолепие людям.

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