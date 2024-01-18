Рецепт: Блинчики на сухом молоке — Из детской молочной смеси «Малютка». Ароматные ванильные блинчики со сгущёнкой.

Ингредиенты:

сухое молоко — 300 г;

сахар — 2 ст.л.;

соль — 0.5 ч.л.;

сода пищевая — 0.5ч.л;

масло растительное — 50 мл;

масло сливочное — 1 ч.л.;

сгущеное молоко — для подачи;

ванильный сахар — 1 ст.л.;

манная крупа — 300 г

Способ приготовления: Детям захотелось блинов вечером, а у меня ни кефира, ни молока, но было сухое молоко, а точнее, детская молочная смесь «Малютка». Вот и решила использовать её для приготовления блинного теста.

Молочную смесь разводим горячей водой в соответствии с инструкцией.

Добавляем соль и сахар по вкусу.

Также добавляем ванильный сахар для аромата. У меня ванильный сахар с натуральной ванилью, поэтому цвет такой.

Тонкой струйкой всыпаем в горячее молоко манную крупу и сразу замешиваем тесто. Добавляем щепотку пищевой соды, затем вливаем растительное масло.

Аккуратно вмешиваем масло в тесто, даем ему постоять 5-7 минут.

И приступаем к выпечке блинов. Если сковорода антипригарная, можно печь блины и без масла, тем более что растительное масло есть в составе теста. Я обычно наливаю капельку масла для первого блина, а дальше уже не добавляю.

Готовые блины можно смазать сливочным маслом, пока горячие.

Дети решили есть блины со сгущенкой, наливаем сгущенку на верхний блин, а все остальные уже сами пропитываются сгущеным молоком, получается очень сладко и вкусно.

Получились отличные быстрые блинчики на сухом молоке.

Время приготовления: 30 мин.