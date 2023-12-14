ГлавнаяРецептыОтличная идея для закуски: порадуйте гостей бутербродами с тунцом Отличная идея для закуски: порадуйте гостей бутербродами с тунцом На чтение: 1 минута Бутерброды могут стать формой гастрономического искусства, которая поразит своим вкусом. Вкусный перекус с тунцом, рукколой, медовой горчицей и луком может стать звездой вашего стола. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Бутерброды с тунцом очень легко готовить, а еще они выглядят красиво, что превращает их в праздничное блюдо. Будьте уверены – гости точно попросят рецепт. Читайте Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Рецепт бутербродов с тунцом Время: 20 минут Порций: 1 Так просто и очень вкусно / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – ломтик хлеба; – сливочное масло по вкусу; – несколько листочков рукколы; – четверть банки тунца в масле; – 1 яйцо; – медовая горчица по вкусу; – несколько тонко нарезанных ломтиков лука. Приготовление: Сварите яйцо до полукрутости (на это уйдет 9 минут). Слегка поджарьте хлеб в тостере и дайте ему остыть. Намажьте маслом. Разложите листья рукколы, кусочки тунца и ломтики яиц. Полейте горчицей и посыпьте измельченным луком. Приправить солью и перцем. Совет Также можно смешать столовую ложку обыкновенной горчицы с половиной чайной ложки меда. Точно должно быть на Новый год: классический рецепт оливье. Поделитесь с друзьями