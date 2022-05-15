Пластиковые окна в Алматы по недорогой цене

Пластиковые окна можно назвать стандартом современного строительства, потому что устанавливают их практически повсеместно с альтернативой разве что в цене, комплектации и производителях.

Профиль пластикового окна изготовлен из ПВХ (поливинилхлорида) и укреплён стальным армированием. Именно стальные полосы внутри придают ему достаточную прочность. Ещё внутри профиль разделён на несколько камер — некоторые полые, какие-то заполнены армирующим материалом, какие-то оставлены под фурнитуру. Чем больше камерность профиля, тем лучше его шумо- и теплоизоляция. В компании Королевские окна вы можете заказать окна ПВХ в Алматы.

Почему же пластиковые окна стали так популярны, в чём их преимущества?

Герметичность — хорошие пластиковые окна сохраняют тепло и оберегают комнату от уличного шума. Долговечность — окна из ПВХ служат не менее 20 лет. При этом, они прекрасно переносят воздействие различных погодных и атмосферных явлений (солнечных лучей, температурных перепадов, осадков и т.д.) Пожаробезопасность — пластиковый профиль практически не гори. Если он начинает плавиться во время пожара, происходит самотушение. Внешний вид — пластик для профиля можно подобрать любого цвета. Для имитации природных материалов используют ламинацию («под дерево», «мраморную» и т.д.). Вариативность форм — пластиковое окно необязательно стандартное прямоугольное. Благодаря гибкости материала можно изготовить арочные окна, круглые, треугольные — в общем, любой формы. Простота эксплуатации — окна не нуждается в использовании каких-то специальных средств ухода, их не надо обрабатывать против вредителей, как например деревянные, достаточно просто регулярно мыть обычной водой и тряпкой. Безопасность не вызывает никаких вопросов. Пластик не выделяет никаких токсичных веществ, не загрязняет окружающую среду, не влияет на здоровье человека.

Для тех, кто уже решил купить пластиковые окна есть один совет. Воспользуйтесь онлайн калькулятором для расчёта стоимости окон — это очень просто, легко и здорово сэкономит вам время. Онлайн-калькулятор поможет оценить и скорректировать предстоящие финансовые затраты, а информация, которую вы получите на сайте поспособствует осознанному выбору профиля, стеклопакетов и других комплектующих, в зависимости от стоящих перед вами задач.