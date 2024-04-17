Описание приготовления:

Для усиления вкуса к яблочной начинке можно добавить корицу при желании. Обязательно попробуйте приготовить такой яблочный пирог на кефире!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Ряженка Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука 230 Грамм

Сахар 100 Грамм

Ряженка 150 Миллилитров

Яйца 3 Штуки

Сода 1 Чайная ложка

Яблоки 3 Штуки

Количество порций 6

Калорийность

154 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками»

Все ингредиенты подготовьте перед началом процесса. Яблоки помойте в проточной воде.

В миску вбейте яйца, добавьте сахар.

Взбивайте эти ингредиенты миксером до получения пышной массы.

Залейте ряженку, добавьте соду. Венчиком перемешайте все.

Просейте всю муку.

Венчиком перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста, по консистенции оно похоже на оладьевое.

Яблоки почистите от кожуры, удалите семена. Яблочную мякоть нарежьте ломтиками.

Дно формы застелите пергаментом для выпечки, выложите половину теста, распределяя равномерным слоем, поверх разложите яблочные кусочки слоем.

Поверх яблок распределите оставшуюся часть теста, равномерно распределяя. Выпекайте пирог 40-45 минут в уже разогретой заранее до 180 градусов духовке.

Готовый пирог охладите, нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!