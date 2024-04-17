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Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

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Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Описание приготовления:

Для усиления вкуса к яблочной начинке можно добавить корицу при желании. Обязательно попробуйте приготовить такой яблочный пирог на кефире!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Ряженка Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 230 Грамм
  • Сахар 100 Грамм
  • Ряженка 150 Миллилитров
  • Яйца 3 Штуки
  • Сода 1 Чайная ложка
  • Яблоки 3 Штуки

Количество порций 6

Калорийность

154 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками»

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Все ингредиенты подготовьте перед началом процесса. Яблоки помойте в проточной воде.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

В миску вбейте яйца, добавьте сахар.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Взбивайте эти ингредиенты миксером до получения пышной массы.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Залейте ряженку, добавьте соду. Венчиком перемешайте все.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Просейте всю муку.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Венчиком перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста, по консистенции оно похоже на оладьевое.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Яблоки почистите от кожуры, удалите семена. Яблочную мякоть нарежьте ломтиками.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Дно формы застелите пергаментом для выпечки, выложите половину теста, распределяя равномерным слоем, поверх разложите яблочные кусочки слоем.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Поверх яблок распределите оставшуюся часть теста, равномерно распределяя. Выпекайте пирог 40-45 минут в уже разогретой заранее до 180 градусов духовке.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Готовый пирог охладите, нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

Заливной пирог на ряженке в духовке с яблоками

Приятного аппетита!

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