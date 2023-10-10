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Вы будете в восторге. Булочки с начинкой на сковороде: пышные как пух

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Вы будете в восторге. Булочки с начинкой на сковороде: пышные как пух

Булочки — это визитная карточка европейской кухни. В каждой стране можно найти свои авторские булочки, которые готовятся отнюдь необычно. Многим известны, например, французские булочки — круассаны. Но, также имеются испанские, итальянские, немецкие и прочие виды выпечки.

Как при таком изобилии выпечки люди из Европы, особенно девушки, остаются стройными? Выпечка для европейцев — это десерт. Поэтому едят булочки не всегда и не в большом количестве.

Покажем, как приготовить пышные булочки с повидлом.

Ингредиенты для булочек с повидлом:

  • Мука — 400 г;
  • Яблочное повидло — 11 ч. л.;
  • Дрожжи — 20 г;
  • Яичный желток — 1 шт.;
  • Растительное масло — 3 ст. л.;
  • Сливочное масло — 20 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Молоко — 200 мл;
  • Куркума — 0.5 ч. л.

Приготовление булочек с повидлом:

В миске смешиваем дрожжи с теплым молоком, требуется растворить компоненты. Высыпаем в дрожжевое молоко сахарный песок, вливаем растительное масло.

Желток соединяем с куркумой, кладем в дрожжевую смесь и перемешиваем. В полученную смесь высыпаем муку, замешиваем эластичное однородное тесто.

Смазываем миску растительным маслом, кладем туда тесто, накрываем пищевой пленкой. Оставляем тесто на 40-45 минут до увеличения в размерах.

Делим тесто на 11 колобков, которые раскатываем в лепешки. В каждую лепешку кладем по столовой ложке повидла, запечатываем начинку внутри.

Вы будете в восторге. Булочки с начинкой на сковороде: пышные как пух

Застилаем сковороду пергаментом, на дно выкладываем булочки швами вниз. На минимальном огне готовим булочки в течение 20 минут под крышкой.

Вы будете в восторге. Булочки с начинкой на сковороде: пышные как пух

Растапливаем сливочное масло и смазываем каждую булочку. Продолжаем аналогично готовить булочки еще 15 минут. Далее при помощи плоской тарелки переворачиваем булочки поджаренной стороной вверх.

Вы будете в восторге. Булочки с начинкой на сковороде: пышные как пух

Убираем пергамент из сковороды, выкладываем булочки не обжаренной стороной вниз. Выпекаем булочки дополнительно 5-10 минут.

Вы будете в восторге. Булочки с начинкой на сковороде: пышные как пух

В результате получаются мягкие красивые булочки с яблочным повидлом. Также для этого рецепта можно использовать джем или варенье.

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