Вы будете в восторге. Булочки с начинкой на сковороде: пышные как пух

Булочки — это визитная карточка европейской кухни. В каждой стране можно найти свои авторские булочки, которые готовятся отнюдь необычно. Многим известны, например, французские булочки — круассаны. Но, также имеются испанские, итальянские, немецкие и прочие виды выпечки.

Как при таком изобилии выпечки люди из Европы, особенно девушки, остаются стройными? Выпечка для европейцев — это десерт. Поэтому едят булочки не всегда и не в большом количестве.

Покажем, как приготовить пышные булочки с повидлом.

Ингредиенты для булочек с повидлом:

Мука — 400 г;

Яблочное повидло — 11 ч. л.;

Дрожжи — 20 г;

Яичный желток — 1 шт.;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Сливочное масло — 20 г;

Сахар — 100 г;

Молоко — 200 мл;

Куркума — 0.5 ч. л.

Приготовление булочек с повидлом:

В миске смешиваем дрожжи с теплым молоком, требуется растворить компоненты. Высыпаем в дрожжевое молоко сахарный песок, вливаем растительное масло.

Желток соединяем с куркумой, кладем в дрожжевую смесь и перемешиваем. В полученную смесь высыпаем муку, замешиваем эластичное однородное тесто.

Смазываем миску растительным маслом, кладем туда тесто, накрываем пищевой пленкой. Оставляем тесто на 40-45 минут до увеличения в размерах.

Делим тесто на 11 колобков, которые раскатываем в лепешки. В каждую лепешку кладем по столовой ложке повидла, запечатываем начинку внутри.

Застилаем сковороду пергаментом, на дно выкладываем булочки швами вниз. На минимальном огне готовим булочки в течение 20 минут под крышкой.

Растапливаем сливочное масло и смазываем каждую булочку. Продолжаем аналогично готовить булочки еще 15 минут. Далее при помощи плоской тарелки переворачиваем булочки поджаренной стороной вверх.

Убираем пергамент из сковороды, выкладываем булочки не обжаренной стороной вниз. Выпекаем булочки дополнительно 5-10 минут.

В результате получаются мягкие красивые булочки с яблочным повидлом. Также для этого рецепта можно использовать джем или варенье.