Плюсы и минусы работы дальнобойщика

В последние время отрасль транспорта и логистики очень динамично развивается, благодаря чему растет спрос на дальнобойщиков. Чтобы стать водителем грузовика, достаточно иметь водительские права с соответствующей категорией. Получить их непросто, но если вам это удастся, у вас не будет проблем с поиском работы. На сайтах по трудоустройству всегда можно найти вакансии для дальнобойщиков с хорошей зарплатой. Однако профессия дальнобойщика имеет как достоинства, так и недостатки. Какие? О них мы и поговорим в этой статье.

Преимущества роботы дальнобойщика

Одно из самых больших преимуществ профессии водителя-дальнобойщика — большое количество вакансий на рынке труда. Транспортные компании работают по всей стране, не только в крупнейших городах, но и в провинциях. Услуги отечественных перевозчиков популярны во всей Европе из-за высокого качества и очень низких цен (по сравнению с западными расценками).

Достаточно высокий заработок также можно считать преимуществом этой профессии. Водители грузовиков не являются высококвалифицированными работниками, но зарабатывают намного больше, чем многие выпускники колледжа и даже института. Более того, в ближайшие годы заработная плата у дальнобойщиков, скорее всего, вырастет — низкие зарплаты по сравнению с Европой и быстрое развитие отрасли означают, что запросы водителей также растут. Стоит отметить, что чем больше у водителя опыта — тем выше его зарплата.

Что еще можно отнести к преимуществам работы дальнобойщиком?

К требованиям водителей обязательно прислушиваются, а их претензии удовлетворяют.

Это отличная профессия для тех, кто любит путешествовать на большие расстояния и посещать места вдали от дома.

Это еще и работа, на которой нельзя стать жертвой моббинга, ведь во время перевозки диспетчер или менеджер находится далеко от водителя, поэтому общаются с ним практически только по телефону.

Недостатки роботы дальнобойщика

Работа водителем грузовика требует многочасовой концентрации. В дороге не может быть и речи о восьмичасовом рабочем дне, и даже когда вы закончили поездку, вы должны оставаться в машине. Человеку, который не привык к такому образу жизни, с этим будет сложно справиться, по крайней мере, в первые несколько командировок.

Конечно, современные кабины грузовиков оборудованы таким образом, чтобы обеспечить водителям максимальный комфорт, но на практике приходиться охранять автомобиль 24 часа в сутки, а это действительно утомительно.

Работа дальнобойщика также связана с необходимостью разлучаться с семьей на длительный период. Большим минусом этой профессии также являются опасности, подстерегающие водителя в дороге. Жертвами кражи могут стать как автомобиль, так и перевозимые товары, а охраняющий их дальнобойщик может подвергнуться нападению. Такие случаи не редкость даже в нашей стране, не говоря уже о странах с гораздо более высоким уровнем преступности.

Как видите, у этой профессии много недостатков, но вне зависимости от этого, профессия дальнобойщика гарантирует стабильную и достаточно хорошо оплачиваемую работу. Если у вас есть соответствующие водительские права и вы действительно хотите работать — безработица для вас точно не представляет угрозы. Вы всегда сможете найти достойную работу независомо от ситуации в стране.