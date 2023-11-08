Описание приготовления:

Оленина довольно жесткое мясо, поэтому время приготовления очень большое. Но оно того стоит, ведь мясо будет распадаться на волокна и станет очень мягким. Подавать оленину можно с любым гарниром или просто увеличьте количество овощей.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Оленина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Оленина 400 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (без вкуса и запаха)

Вода 1 Литр (кипяток)

Зелень 1 Чайная ложка (сушеная)

Количество порций 2

Калорийность

132 ккал

Калорийность

11 г

Белки

8 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Оленина в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления оленины в духовке. Мясо порежьте поперек волокон на порционные куски и замочите в холодной воде на 4 часа. Спустя время мясо достаньте, промойте и обсушите.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки.

В смазанную форму для запекания переложите оленину. Репчатый лук почистите и порежьте дольками, морковь почистите и порежьте кружочками. Овощи добавьте в форму с мясом.

Все посолите, поперчите и посыпьте сухой зеленью. Влейте в форму кипяток.

Форму закройте фольгой, поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение двух часов. Снимите фольгу и выложите разрезанные дольки чеснока.

Снова закройте форму с олениной и запекайте еще 1-2 часа до мягкости. Спустя время достаньте готовое мясо и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!