Описание приготовления:
Оленина довольно жесткое мясо, поэтому время приготовления очень большое. Но оно того стоит, ведь мясо будет распадаться на волокна и станет очень мягким. Подавать оленину можно с любым гарниром или просто увеличьте количество овощей.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Оленина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Оленина 400 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без вкуса и запаха)
- Вода 1 Литр (кипяток)
- Зелень 1 Чайная ложка (сушеная)
Количество порций 2
Калорийность
132 ккал
Калорийность
11 г
Белки
8 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Оленина в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления оленины в духовке. Мясо порежьте поперек волокон на порционные куски и замочите в холодной воде на 4 часа. Спустя время мясо достаньте, промойте и обсушите.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки.
В смазанную форму для запекания переложите оленину. Репчатый лук почистите и порежьте дольками, морковь почистите и порежьте кружочками. Овощи добавьте в форму с мясом.
Все посолите, поперчите и посыпьте сухой зеленью. Влейте в форму кипяток.
Форму закройте фольгой, поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение двух часов. Снимите фольгу и выложите разрезанные дольки чеснока.
Снова закройте форму с олениной и запекайте еще 1-2 часа до мягкости. Спустя время достаньте готовое мясо и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!