Плюсы мультсериала аркейн

В течение последних нескольких лет Riot Games жестко сбрасывала лор для League of Legends ; полностью отбрасывая старые разрозненные тексты и заменяя их удивительно увлекательными повествованиями. Это было дерзкое решение, но оно уже окупилось в десять раз свежими и хорошо написанными представлениями персонажей , вызывающими ажиотаж роликами., а также события, посвященные истории разных игр , в Valorant , Teamfight Tactics , Wild Rift и Legends of Runeterra . Вы можете этот мультсериал онлайн глянуть!

С недавно выпущенным мультсериалом Netflix Arcane становится ясно, что Riot не бездельничает. Рекламный толчок и запуск Arcane объединили несколько цифровых вселенных с огромной тщательностью, оставаясь при этом напряженным фэнтезийным шоу, стоящим сам по себе. Он обладает такой эмоциональной силой, чтобы превратить даже самого непримиримого ненавистника Лиги в истинно верующего.

Arcane — первая попытка Riot распространить лоры League of Legends на телевидение, анимированные в завораживающем матовом стиле Fortiche, студией, которая в прошлом делала 2D / 3D работу для своих тизеров и музыкальных клипов. Каждый кадр — это изысканное удовольствие для глаз, я все еще в восторге от того, насколько хорошо он уравновешивает взрывы с высоким содержанием частиц с его тонкими, аутентичными выражениями характера. Дебютный сериал выходит еженедельно в трех сериях, а внутриигровые события служат перерывом каждую неделю.

Аркейн копается в предыстории огромного количества чемпионов, но в частности, оттачивает происхождение Джинкс, счастливой чемпионки, Ви, ее законопослушной, большой сестры, а также классовое неравенство между элитным городом стимпанк Пилтовер. , и заброшенный, дурной изнутри Зауна. Я болею за Лигу уже более восьми лет и никогда не заботился об этих персонажах или этих областях (на самом деле, я думал, что они были довольно скучными), но после страстного просмотра первых эпизодов Arcane я бы умер за всех и все они, и я не могу дождаться следующей недели, чтобы увидеть, как эта история продолжится.

У меня были очень низкие ожидания от этой серии из-за страха, что это будет безжизненная банальная кража денег, но это совсем не так. Начиная с первого эпизода, Arcane без особых усилий вдыхает жизнь в персонажей MOBA, превращая их из контролируемых игрушек в ущербных, возбудимых и любопытных людей, которым вы легко можете сопереживать. Эпизоды длиной 40 минут охватывают приличное количество переплетающихся сюжетных линий, предотвращая путаницу, делая каждую дугу отчетливо личной и краткой. Независимо от того, витает ли он вокруг экспериментов безумного ученого Сингеда по увеличению тела или богатого детского блюза старшеклассника Джейса, он всегда тратит достаточно времени на каждую историю, чтобы вас зацепить.