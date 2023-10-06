Настоящая американская классика: рецепт вкуснейшего Чили кон карне

Это сытное мясное блюдо с фасолью подается с белым рисом, или лепешками. И готовить его невероятно просто.

Chili con carne, или чили с говядиной – это американская классика, которую традиционного готовят в Техасе. Это блюдо распространилось в США благодаря так называемым «королевам чили», женщинам латиноамериканского происхождения, которые готовили это вкусное острое рагу дома, а затем продавали его рабочим, солдатам и ковбоям. Первоначально перец чили включал в себя только мясо и перец чили, как следует из названия, однако в настоящее время его обычно обогащают фасолью, перцем и помидорами.

На кулинарном сайте Giallo Zafferano решили предложить именно этот вариант, который ценится во всем мире за простоту приготовления, сильный вкус и большую универсальность.

На ужин можно подать чили кон карне с белым рисом, лепешками и авокадо. В США его часто едят с чеддером, жареным картофелем и сметаной, как любят американцы, или даже завернуть его в буррито.

Для этого рецепта мы используем консервированную красную фасоль, но ее также можно сварить самостоятельно, можно использовать черные бобы, так будет аутентичней, словом, тут выбор за вами. Но учтите, что бобовые варятся долго и их нужно замачивать на ночь.

Чили кон карне

Ингредиенты:

Фарш говяжий 800 г;

Банка консервированной красной фасоли;

Красный перец 250 г;

Томатное пюре 500 г;

Мясной бульон 360 г;

Лук репчатый белый 160 г;

Лук красный 100 г;

3 зубчика чеснока;

Свежий перец чили;

Оливковое масло 30 г;

Порошок тмина 1 ч. л.;

Порошок кориандра 1 ч. л.;

Коричневый сахар 1 ч. л.;

Черный перец 1 ч. л.;

Мелкая соль 2 ч. л.

Очищаем и измельчаем зубчики чеснока, красный луки и белый лук мелко режем.

Нарезаем перец небольшими кусочками, как и перец чили, предварительно удалив часть семян. В кастрюле (желательно чугунной) разогрейте половину масла, затем добавьте фарш.

Приправьте чайной ложкой соли и обжарьте на среднем огне около десяти минут, добавив половник бульона, или воды, если нет бульона. Когда мясо подрумянится, переложите его в миску и отставьте в сторону.

В ту же кастрюлю налейте оставшееся масло и добавьте перец чили, чеснок и лук.

Также добавьте сладкий перец, посолите, поперчите и добавьте коричневый сахар.

Добавьте порошок тмина и кориандра. Увеличьте огонь и добавьте половник бульона. Затем готовьте овощи на средне-сильном огне в общей сложности 10 минут. На этом этапе добавьте предварительно подрумяненный фарш.

Залейте томатное пюре и оставшийся бульон. Дайте покипеть на среднем огне в течение 60 минут, время от времени помешивая и проверяя, не слишком ли быстро выкипает жидкость. Ход приготовления зависит от типа посуды, поэтому вам придется регулировать ее в зависимости от используемой кастрюли.

По истечении этого времени добавьте фасоль и дайте покипеть еще 40 минут на среднем или слабом огне. Когда все будет готово, снимите кастрюлю с плиты и дайте ей постоять около десяти минут. Украсьте зеленью и подавайте чили кон карне.

Существует множество вариаций чили кон карне: можно отказаться от фасоли или перца, использовать вместо фарша кусочки мяса или выбрать смесь говядины и свинины. Также можно под конец готовки добавить немного горького порошка какао, это придаст блюду пикантность.

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