По каким критериям выбирать нагрудную камеру для полицейского?

Простота использования

Естественно, вам понадобятся простые операции включения и выключения самой камеры — это не проблема. Но вы также должны учитывать простоту использования после того, как офицер вернулся из патрулирования.

Вы хотите, чтобы ваши офицеры проводили меньше времени в участке и больше на улице, поэтому чем больше времени и сложности занимает загрузка видео, маркировка, управление и хранение в центральном месте, тем меньше времени у них будет на все остальное.

Просто имейте в виду общую картину с точки зрения простоты использования, а не только очевидные вещи.

Управление внутренними данными

Это идет рука об руку с предыдущим советом. Насколько легко и удобно загружать, хранить, делиться и извлекать горы данных, собранных с камеры, имеет решающее значение.

Это касается не только ваших офицеров, но и всех сотрудников системы уголовного правосудия с момента ареста и далее.

Совершенно необходимо, чтобы прокуроры и адвокаты защиты имели возможность получить разрешение на определенные доказательства в определенное время, и это не может превратиться в постоянную работу для одного из ваших офицеров — прогон видеокассет по всему городу и т. д. — так что иметь простую в использовании, надежную и полностью безопасную систему управления доказательствами — это то, о чем вы также должны помнить.

Цена

Но будьте осторожны: цена не всегда является ценой. Цена продукта включает в себя необходимость оплаты возможных обновлений в будущем, замену деталей, на которые не распространяется гарантия, и другие подобные вещи, которые часто не приходят на ум сразу.

Кроме того, следите за скрытыми затратами, связанными с такими вещами, как хранение данных и управление ими, если это не является частью покупки. Если вы оцениваете продукт, в который не встроены эти решения, вам также придется выделить бюджет на необходимые серверы и, возможно, на штатного сотрудника для управления этими данными. Вы должны взвесить все эти факторы при выборе наиболее подходящего решения для вашего отдела.