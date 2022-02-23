Почему продвижение сайта компании важно для бизнеса

Это может помочь вам охватить более широкую целевую аудиторию для продвижения ваших услуг или продуктов. Контент на веб-сайте также влияет на решения о покупке и коммерческих сделках, независимо от того, в какой отрасли вы работаете.

Веб-сайт повышает доверие к компании

Если вы хотите показать миру, что серьезно относитесь к своему бизнесу, то пришло время инвестировать в профессиональный веб-сайт. В эпоху, когда более 50% пользователей смартфонов открывают для себя новую компанию или продукт во время поиска на своих смартфонах, отсутствие веб-сайта может подорвать ваш авторитет.

Согласно исследованию, 75% онлайн-пользователей согласились судить о надежности компании на основе дизайна ее веб-сайта. В конце концов, люди, скорее всего, обратятся к компании, которой они могут доверять, а веб-сайт — это ступенька на пути к построению этих отношений.

Ведите более конструктивные беседы

Веб-сайт — это ваша платформа, чтобы ответить на все основные вопросы, которые могут возникнуть у потенциальных клиентов о вашем бизнесе и бренде. Это особенно актуально для маркетинговых агентств B2B. Когда люди посещают ваш веб-сайт, они ищут ответы на основные вопросы, такие как то, что вы делаете, ваши продукты или решения, ваше местоположение, контактные данные и т. д.

Как только они удовлетворены всем этим, они решают, следить за ними или нет. Просто помните, что, когда вы предоставляете такую ​​информацию, делайте ее простой и краткой, поскольку в наши дни потребители ожидают немедленного удовлетворения.