Почему зимние шины подбирать более тщательно, чем летние

Когда менять шины? Ключевое решение для безопасности вождения

В странах, где климат в течение года явно различается, необходимо использовать шины во время каждого из двух сезонов: зимнего и летнего. В течение многих месяцев в нашей стране существуют температуры, которые заставляют использовать шины, изготовленные из смеси, хорошо работающей при более низких температурах.

Когда лучше менять шины?

Ответ на вопрос, когда менять резину на летнюю, не столь важен – в этом случае основной риск заключается в том, что резина быстрее изнашивается. Поэтому к летней резине также стоит отнестись очень внимательно. И менять ее регулярно. Как вариант, можно рассмотреть и не новую резину. За консультацией по этому вопросу мы рекомендуем обратиться к специалистам в магазин, где вы можете купить шины по очень выгодной цене!

Самое главное поменять шины перед зимой. На рынке также есть всесезонные шины, но автомобильные эксперты настоятельно рекомендуют использовать их для определенных сезонов.

+7 градусов С – предел, определяющий необходимость замены шин на зимние.

Осень – особое время для водителей, потому что именно тогда им предстоит ответить на ключевой вопрос: когда менять шины на зимние? Решающим фактором здесь является ограничение в 7 ° C. Если температура начинает опускаться ниже этого числа, меняйте шины на зимние. Если вы наблюдаете, что ежедневно в часы вождения температура меньше 7 градусов, специалисты советуют немедленно отправиться в сервис по замене шин. Многие водители считают, что стоит дождаться первого снега. К сожалению, тогда уже поздно, ведь ездить на летней резине по заснеженным дорогам небезопасно.

В ситуации, когда температура воздуха колеблется в районе 10 градусов по Цельсию, а погода стоит очень дождливая, практически не имеет значения сезонность резины. Однако достаточно того, что температура понизится всего примерно на 3 градуса по Цельсию, и езда на зимней резине однозначно безопаснее. Важно отметить, что даже при 15 градусах Цельсия использование этого типа шин не представляет угрозы.