Ажурные блины на кефире: тонкие и кружевные. На Масленицу сможет приготовить каждая хозяйка

Из блинов можно приготовить много вкусных и сытных блюд. Например, если вложить в блины мясную начинку получатся почти мясные пироги. Завернув в блин зелень и овощи можно сделать ролл. А если смазать каждый блин кремом, то будет настоящий торт. Одним словом — блины можно использовать для множества рецептов. Но, как приготовить вкусные ажурные тонкие блины?

Сперва все продукты для готовки стоит довести до комнатной температуры. Так они лучше смешиваются между собой. После замеса жидкого теста, нужно дать ему постоять.

Перед жаркой блинов обязательно перемешиваем тесто, чтобы осевшая на дно мука, поднялась. Приготовим простые ажурные и тонкие блины дома.

Ингредиенты для блинов:

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 40 г;

Кефир — 500 г;

Вода горячая — 300 мл;

Масло растительное — 30 г;

Сода — ½ ч.л.;

Соль — щепотка;

Экстракт ванили — 1 ч.л.;

Мука — 300 г.

Приготовление блинов:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахар, добавляем экстракт ванили и перемешиваем до растворения песчинок. Выливаем в тесто кефир и просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем густое тесто.

Оставляем тесто на 10 минут отдохнуть. Далее вливаем в тесто постепенно кипяток, постоянно перемешиваем. После добавления всей воды, высыпаем соду и снова перемешиваем.

Вливаем в тесто растительное масло, смешиваем. В сковороде на капле растительного масла обжариваем тонкие блины.

Обязательно сковороду предварительно хорошо разогреваем.

Густоту теста можно регулировать кипятком, добавлять больше или меньше. Каждый блин после обжарки смазываем сливочным маслом.