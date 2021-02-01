Подбор надежного внедорожника. Новый внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо

Поразительно, но факт – в то время как сегодня многие с волнением следят за готовящейся премьерой Toyota Land Cruiser Prado , с придыханием рассматривая её шпионские снимки, выход версии 2008-го года прошёл практически незамеченным. Я же не могу пройти мимо этого автомобильного шедевра, и хоть и с запозданием, но черкну вам пару строк о своих впечатлениях от этого чуда автомобилестроения.

Один из моих друзей решил ознаменовать покупку этого авто недельной поездкой нашей компании на черноморское побережье. Воспользовавшись услугами одноименного интернет-сайта, для отдыха выбрали уютный курорт Агой под Туапсе. Такое впечатление, что Land Cruiser появился на нашей земле раньше всех джипов. Некоторые даже считают, что он появился раньше самого человека. Это, конечно, шутка, но никто не оспаривает культовый статус этого внедорожника. Версия 2008-го продолжает знакомую нам линию, в которой гармоничное сочетание роскоши и мощи захватывает дух водителя. Land Cruiser пятой серии выглядит более современно по сравнению со своими предшественниками и виной этому обновленное оформление внедорожника. Новый дизайн добавил свежести и стал более раскованным, в результате чего в автомобиле поубавилось традиционной агрессии, и он стал более похож на универсал. Хорошо ли это – вопрос спорный. Также вас может заинтересовать покупка новой модели внедорожника Прадо у дилера https://toyota-ua.com/ru/avtomobili/land-cruiser-prado по ссылке.

Но в отношении всего остального изменения только позитивные. Салон Land Cruiser привычно роскошен и комфортен для водителя и пассажиров. В нём присутствуют восемь кожаных удобнейших кресел, четырёхзональный климатконтроль, минихолодильник, адаптер Bluetooth, DVD-плеер и многое другое. Восьмицилиндровый двигатель объёмом 5, 7 л даёт новую мощность. Как следствие, разгоняется новый Land Cruiser гораздо шустрее своих предшественников. Все улучшения мощности дают автомобилю большую силу – тяговое усилие достигает 3, 9 т — и он увереннее себя чувствует на бездорожье.

За рулём Land Cruiser 5-го поколения не покидает ощущение того, как гармонично роскошь сосуществует с надёжной прочностью в конструкциях автомобиля. Обилие всевозможных вспомогательных систем поражает: контроль устойчивости автомобиля, незаклинивающая внедорожная тормозная система, контроль тягового усилия, контроль подъёма по склону, контроль рулевого управления, контроль частоты вращения и мощности двигателя, кинетическая система динамической подвески и многое другое.