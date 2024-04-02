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Не думала, что минтай может быть таким нежным и вкусным. Сочная рыба в сметанном соусе

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Не думала, что минтай может быть таким нежным и вкусным. Сочная рыба в сметанном соусе

Минтай — это морская рыба, которая содержит множество полезных веществ. В минтае есть витамины А, РР, В1, В2, В9. Также рыба богата минералами — фосфор, калий, сера, йод, магний, железо. В минтае есть белок, который легко усваивается организмом.
Рыба полезна для сердечно-сосудистой системы. Постоянное употребление минтая помогает поддерживать нормальное кровяное давление и работу сердца. Также минтай снижает уровень холестерина в крови. Важно готовить рыбу хотя бы раз в несколько недель.

Расскажем, как вкусно запечь минтай.

Ингредиенты для запеченного минтая:

  • минтай — 2 шт.;
  • соль — ч.л.;
  • перец черный — щепотка;
  • укроп — пучок;
  • сметана — 300 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • маринованные огурцы — 3 шт.

Приготовление запеченного минтая:

Очищенный минтай промываем и делим на небольшие поперечные кусочки. Смешиваем минтай с солью и черным перцем, маринуем 5-7 минут.

Не думала, что минтай может быть таким нежным и вкусным. Сочная рыба в сметанном соусе

Шинкуем мелко укроп и смешиваем его со сметаной. Пропускаем в сметану зубчики чеснока через пресс, натираем туда же на мелкой терке маринованные огурцы, перемешиваем.

Не думала, что минтай может быть таким нежным и вкусным. Сочная рыба в сметанном соусе

Выкладываем рыбу в форму для запекания. Смазываем рыбу сметанным соусом и запекаем при 180 градусах 35-40 минут.

Не думала, что минтай может быть таким нежным и вкусным. Сочная рыба в сметанном соусе

В итоге мы имеем вкусную сочную рыбу на ужин.

Не думала, что минтай может быть таким нежным и вкусным. Сочная рыба в сметанном соусе

При этом трапеза получается бюджетной и полезной.

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