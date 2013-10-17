Подготовка к Новому году и масштабным праздникам. Салюты и фейерверки в Минске

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После того, как вы берете прыжок с использованием фейерверков один-на-времени для создания пиротехнических шоу , вы внезапно войти в мир специальных предохранителей, зажимы, активизирующих систем и ИЗУ. Это может быть ошеломляющим! Как вы решаете, как лучше всего реализовать свое видение шоу и зажечь все фейерверки в нужное время? Приобрести пиротехнику качественную вы можете в интернет-магазине Минска https://spribabahom.by/.

СПОСОБ 1: РУЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ИНАЧЕ LIGHT AND RUN!

Это метод, который большинство из нас уже использует, чтобы зажечь фейерверк — простое воспламенение предохранителя длинной зажигалкой или факелом. Несмотря на то, что это самый дешевый и самый простой способ установки, необходимо учитывать некоторые моменты при использовании этого подхода с несколькими фейерверками.

При использовании этого метода вы запускаете свое шоу, когда несколько человек освещают фейерверки с разных позиций. Вы никогда не должны пытаться зажечь более одного предохранителя одновременно в одном и том же месте. Это может привести к срыву одного фейерверка, когда вы пытаетесь зажечь другой рядом с ним.

Также может быть немного сложно координировать стрельбу между стрелками при использовании этого метода. Темнота, пространство между огневыми позициями и шум от самих фейерверков могут затруднить общение между вами и другими стрелками. В результате время показа с ручной подсветкой имеет тенденцию немного отличаться от различных огневых позиций.

СПОСОБ 2: СЛИЯНИЕ ЦЕПЕЙ

Используя этот метод, вы используете различные длины и скорости предохранителей для соединения нескольких фейерверков. Диапазон скоростей плавкого предохранителя варьируется от очень медленного предохранителя, который горит около 25 секунд на фут, до очень быстрого предохранителя, который может сгореть всего за ¼ секунды на фут! Как только вы выясните, сколько времени нужно между фейерверками, вы можете обрезать плавкий предохранитель до нужной длины и соединить все вместе, используя ленту и / или пластиковые стяжки на молнии.

Преимущество этого метода заключается в том, что вы можете заранее настроить шоу, зажечь один предохранитель, а затем отойти назад и посмотреть, как соединенные предохранители зажгут фейерверк после фейерверка почти автоматически. На первый взгляд плавление цепей кажется идеальным методом. Это исключает затраты на электрические системы стрельбы (обсуждаемые ниже) и сложность координации нескольких стрелков с помощью метода ручного освещения.

Тем не менее, он имеет серьезный недостаток безопасности. Как только главный предохранитель горит, его трудно — если не невозможно — остановить. Если что-то пойдет не так, нет быстрого и безопасного способа остановить шоу. В случае пропуска фейерверка или опрокидывания может возникнуть эффект домино проблемы за проблемой. По этой причине слияние цепей не допускается на профессиональных выставках, и мы не рекомендуем нашим клиентам использовать этот метод.

Наш заказчик Филипп и его друзья устроили потрясающее шоу 4-го июля этого года, которое в значительной степени основывалось как на слиянии цепей, так и на ручном освещении, но они смягчили некоторые проблемы безопасности, объединяя только небольшие группы фейерверков одновременно. Они также использовали несколько огневых станций, расположенных очень далеко друг от друга, и держали все на безопасном расстоянии от своей аудитории.