Описание приготовления:

Лучше всего для этого блюда взять осьминога менее одного килограмма, он намного нежнее и не потребует длительной варки. Если у вас особь больше, то на каждый килограмм веса нужно 60-70 минут. Пасту можно взять любую, но лучше всего сюда подойдут мелкие ракушки, спагетти или широкая лапша. Оливки можно заменить маслинами и даже каперсами.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Осьминог Блюдо: Горячие блюда / Паста

Состав / Ингредиенты:

Осьминог 300 Грамм

Паста 150 Грамм

Томаты в собственном соку 100 Грамм (рубленые)

Лук репчатый 70 Грамм (красный)

Оливки 40 Грамм (без косточек)

Зелень 5 Грамм

Растительное масло 3 Ст. ложки (у меня оливковое)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Вода 300 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

113 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста с соусом из осминога»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасты с соусом из осьминога.

Осьминога сполосните и тонко порежьте. Обжарьте на сковороде в горячем растительном масле в течение 5 минут. Затем влейте в сковороду 100 миллилитров воды, убавьте огонь и тушите в течение 20 минут.

Добавьте в сковороду томаты.

Красный лук почистите и порежьте, добавьте в сковороду к осьминогу.

Обжаривайте все на среднем огне в течение 5-7 минут, перемешивая.

Влейте в сковороду оставшуюся воду, добавьте разрезанные оливки, поперчите и посолите.

Сковороду закройте крышкой, убавьте огонь и тушите до мягкости осьминога. На это может уйти от 20 до 70 минут.

В кастрюлю влейте воду, посолите и доведите до кипения на среднем огне. Всыпьте пасту и варите до состояния, когда она почти готова. Откиньте на сито и дайте воде стечь.

Переложите пасту в сковороду с осьминогом и перемешайте.

Прогрейте все еще 1-2 минуты и подавайте к столу.

Приятного аппетита!