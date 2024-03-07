Описание приготовления:
Лучше всего для этого блюда взять осьминога менее одного килограмма, он намного нежнее и не потребует длительной варки. Если у вас особь больше, то на каждый килограмм веса нужно 60-70 минут. Пасту можно взять любую, но лучше всего сюда подойдут мелкие ракушки, спагетти или широкая лапша. Оливки можно заменить маслинами и даже каперсами.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Осьминог Блюдо: Горячие блюда / Паста
Состав / Ингредиенты:
- Осьминог 300 Грамм
- Паста 150 Грамм
- Томаты в собственном соку 100 Грамм (рубленые)
- Лук репчатый 70 Грамм (красный)
- Оливки 40 Грамм (без косточек)
- Зелень 5 Грамм
- Растительное масло 3 Ст. ложки (у меня оливковое)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Вода 300 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
113 ккал
Калорийность
5 г
Белки
7 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паста с соусом из осминога»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасты с соусом из осьминога.
Осьминога сполосните и тонко порежьте. Обжарьте на сковороде в горячем растительном масле в течение 5 минут. Затем влейте в сковороду 100 миллилитров воды, убавьте огонь и тушите в течение 20 минут.
Добавьте в сковороду томаты.
Красный лук почистите и порежьте, добавьте в сковороду к осьминогу.
Обжаривайте все на среднем огне в течение 5-7 минут, перемешивая.
Влейте в сковороду оставшуюся воду, добавьте разрезанные оливки, поперчите и посолите.
Сковороду закройте крышкой, убавьте огонь и тушите до мягкости осьминога. На это может уйти от 20 до 70 минут.
В кастрюлю влейте воду, посолите и доведите до кипения на среднем огне. Всыпьте пасту и варите до состояния, когда она почти готова. Откиньте на сито и дайте воде стечь.
Переложите пасту в сковороду с осьминогом и перемешайте.
Прогрейте все еще 1-2 минуты и подавайте к столу.
Приятного аппетита!