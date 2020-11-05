Покупка готового бизнеса или дело с нуля

Начать бизнес в строительной сфере можно разными способами. Во-первых, можно выбрать путь создания и раскручивания своего бизнес проекта «с нуля», провести его через все практические перипетии и разного пода административные сложности к финансовому процветанию, а также можно купить уже готовый бизнес. Этот способ является отличной альтернативой первому и имеет целый ряд различных преимуществ. Если же вам нужно найти конкретные варианты для покупки, то ООО или другой тип юридических лиц могут быть легко найдены в соответствующих каталогах на сайте.

Так, покупая чье-то дело, вы тем самым получаете готовую и реализованную бизнес идею, как следствие вам не нужно придумывать, чем бы вам заняться и как себе реализовать в строительном бизнесе. При этом вы имеете уже зарегистрированную фирму с готовым офисом, что значительно упрощает вам жизнь, так как не нужно с самого начала проходить весь тяжелый процесс государственной регистрации, а также беспокоиться о выборе места для офиса и заниматься его обустройством. Кроме этого с приобретением строительной фирмы вы получаете в распоряжение и штат работников, её репутацию на рынке, а также определенное место в общей структуре бизнеса.

Нужно учитывать, что с фирмой вы приобретаете уже готовый и раскрученный бренд, что значительно экономит ваше время на его раскрутку, если бы вы начинали все «с нуля», при этом вы имеете налаженные рабочие связи и постоянную клиентскую базу.

Определенным плюсом также является и то, что, как правило, вам не нужно будет получать лицензию на выполнения строительных работ но понадобится такой запрос, как Ходатайство ФСБ, что является весьма немаловажным фактором.

Но перед тем как совершить покупку строительной компании рекомендуется определить причины того, почему владелец хочет её продать, также выяснить репутацию продаваемого строительного бизнеса и провести инвентаризацию всего имущества. Эти мероприятия обезопасят вас от покупки убыточного бизнеса или от значительной переплаты.

Решать вам – начать ли «с нуля» или купить готовый бизнес проект.