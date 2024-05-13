Описание приготовления:
Для приготовления варенья берите только спелые и плотные ягоды, без признаков порчи. Если в данный момент нет какой-то свежей ягоды, смело замените на замороженную. Для приготовления варенья ягоды предварительно размораживать не нужно, добавляйте сразу в емкость, где будете варить варенье. Если варенье получается слишком жидким, проварите немного дольше, добавьте пектин или агар-агар.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 400 Грамм
- Черника 200 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Сок лимона 1 Чайная ложка
Количество порций 1
Калорийность
208 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из черники и клубники»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черники и клубники. Ягоды переберите, сполосните и дате им полностью обсохнуть.
У клубники отрежьте хвостики. Разрежьте клубнику на 2-4 части. Засыпьте ягоды сахаром и дайте постоять в течение 6 часов, чтобы появился сок.
Влейте в клубнику сок лимона и добавьте ягоды черники.
Доведите варенье до кипения на медленном огне и варите в течение 10 минут. Снимите с плиты и оставьте на 1-2 часа.
Подготовьте банки для варенья. Для этого банки и крышки тщательно вымойте в горячей воде с пищевой содой и хорошо сполосните. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне, банки стерилизуйте любым удобным способом. Я делаю это в микроволновке.
Варенье поставьте на средний огонь, доведите до кипения и проварите 2-3 минуты. Горячее варенье разлейте в подготовленные банки. Плотно закройте банки крышками и переверните вверх дном до остывания.
Хороших заготовок!