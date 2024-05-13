Описание приготовления:

Для приготовления варенья берите только спелые и плотные ягоды, без признаков порчи. Если в данный момент нет какой-то свежей ягоды, смело замените на замороженную. Для приготовления варенья ягоды предварительно размораживать не нужно, добавляйте сразу в емкость, где будете варить варенье. Если варенье получается слишком жидким, проварите немного дольше, добавьте пектин или агар-агар.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Черника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 400 Грамм

Черника 200 Грамм

Сахар 500 Грамм

Сок лимона 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

208 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из черники и клубники»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из черники и клубники. Ягоды переберите, сполосните и дате им полностью обсохнуть.

У клубники отрежьте хвостики. Разрежьте клубнику на 2-4 части. Засыпьте ягоды сахаром и дайте постоять в течение 6 часов, чтобы появился сок.

Влейте в клубнику сок лимона и добавьте ягоды черники.

Доведите варенье до кипения на медленном огне и варите в течение 10 минут. Снимите с плиты и оставьте на 1-2 часа.

Подготовьте банки для варенья. Для этого банки и крышки тщательно вымойте в горячей воде с пищевой содой и хорошо сполосните. Железные крышки кипятите в течение 10 минут на среднем огне, банки стерилизуйте любым удобным способом. Я делаю это в микроволновке.

Варенье поставьте на средний огонь, доведите до кипения и проварите 2-3 минуты. Горячее варенье разлейте в подготовленные банки. Плотно закройте банки крышками и переверните вверх дном до остывания.

Хороших заготовок!