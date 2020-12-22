Покупка натуральной кожи и фурнитуры в Украине

Каждая женщина имеет свой неповторимый стиль, который позволяет ей быть всегда в центре внимания. В гардеробе женщины имеются самые распространенные аксессуары: сумки, очки, шарфы, бижутерия и т.д. Именно эти вещи помогают женщинам создавать безупречный и восхитительный образ, благодаря которому она будет привлекать внимание.

Хочется уделить особый интерес к неотъемлемому аксессуару и прекрасному дополнению к стилю женщины, а точнее – сумке. Ведь сумка прекрасный акцент в сочетании с нарядом, который помогает быть изысканной.

Выбирая сумку на сайте https://aligogroup.com.ua, помните, что новый тренд 2020 года — сумки из натуральной кожи и замше, которые смотрятся нежно, неярко, но очень возвышенно. Также актуален и роскошен натуральный мех, несмотря на лето, мех выглядит неповторимо в контрасте с легкими тканями. Особое внимания уделяется изделиям из кожи экзотических животных – крокодила, питона.

Гармония сумочки и обуви

Правильно подобрать сумочку к определенному наряду нелегко. Считается, что стильным решением является совпадение цвета обуви и сумочки, хотя оно старомодно. Поэтому прекрасные дамы могут поэкспериментировать со своими желаниями относительно оттенков и формы сумки и обуви.

Желательнее чтобы на одной сумочке не было более 3-4 цветов. Для эксцентричных девушек в одежде, обувь и сумочка должны быть спокойной палитры цветов и без объемных украшений. Под яркую обувь наиболее целесообразно подобрать сумочку одного цвета, неброскую, без лишних деталей. И, естественно, наоборот, если неяркая обувь — то прекрасный вариант остановить свой выбор на яркой и бросающуюся в глаза сумочку. Возможен вариант добавления в наряд ремешка под цвет вашей обуви и сумки, который будет добавлять яркую нотку образу.

Наиболее гармонично будет выглядеть дуэт спокойных оттенков одежды и ярких цветов сумочек. Не стоит забывать о классических цветах сумочек – белых, коричневых, черных, серых, они всегда остаются в моде, и подходят под любую одежду.

Главное чтобы женщина была уверенна в себе и своей красоте, а все остальные детали имиджа лишь подчеркивают ее внутреннее состояние и гармонию с самой собой! Именно тогда она будет задавать ритм вашему дню!