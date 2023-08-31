Рецепт: Огурцы и помидоры в маринаде — В трёх литровых банках.

Ингредиенты:

томаты — 1200 гр.;

огурцы — 550 гр.;

лук репчатый — 50 гр.;

сахар — 12 ст. л.;

соль — 4 ст. л.;

уксус — 12 ст.л.;

перец горошком — 10 шт.;

лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления: Я, как в сказке, — «оглянуться не успела как зима катит в глаза». Причины две -хотелось в море вдоволь на купаться и ждала когда овощи станут дешевле. Не знаю какая причина основная, но желания свои мне пришлось отодвинуть и заниматься консервацией. С началом учебного года мне явно будет не до заготовок. Я не преподаватель, а просто бабушка. Если вам интересно как сделать заготовку маринованных огурцов и помидор в одной банке, то я могу поделиться рецептом, проверенным годами консервации.

Помидоры я стараюсь купить не большого размера, так большее количество плодов поместится в банку. И как следствие меньше маринада надо будет делать. Для консервации нужно отобрать плоды зрелые, но не мятые и примерно одинакового размера. Крохотного размера огурцы я не смогла купить и потому я укладывать в банку буду половинки огурцов. Помидоры консервировать проще, чем ассорти. Помидоры только помыть, а огуурцы надо предварительно замочить в холодной воде, хотя бы на пару часов.

Для маринада я беру три литра воды, количество соли, сахара и девяти процентного уксуса указано выше.

Такого количества маринада достаточно для двух банок вместимостью три литра при условии плотного наполнения этих банок овощами.

Воду с сахаром и солью довожу до кипения, затем добавляю уксус. Маринад готов к использованию.

На дно банки кладу лавровый лист и два вида перца горошком (душистый и черный).

Помидоры, огурцы и полукольца репчатого лука выкладываю в банку хаотично.

Заливаю овощи маринадом под верх.

Накрываю крышкой и стерилизую пятнадцать минут. Отсчёт времени начинается с полного закипания воды в кастрюле.

Закрытую ключом банку ставлю на крышку.

Накрываю полотенцем

и детским одеяльцем, в таком виде банки должны полностью остыть.

На следующий день, по истечению суток я банки укладываю в шкаф. Консервацию храню в квартире.

Такая консервация нравится моим близким.

«Фишка» моей консервации — готовлю с любовью. Физически для меня это уже не легко, я за день сделала такого ассорти шесть банок, а ещё огурцы и помидоры; очень жарко, но мои усилия окупятся. Вкуснее и дешевле получается, чем магазинный вариант консервации.

Я надеюсь что мой рецепт вам понравился и ваши близкие тоже оценят ваши старания. Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

**** Время указываю условное. Пять минут выложить в банку овощи, пятнадцать минут стерилизация. Но надо же огурцы выдержать в холодной воде и вода закипеть должна в кастрюле до момента отсчета. А плиты у всех разные. Потому и указываю только минимальное время.****

****Количество овощей в банке добавляйте по своему вкусу.****

Видео:

Время приготовления: 20 мин.