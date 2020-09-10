Покупка подержанного экскаватора — на что обратить внимание?

Какой экскаватор-погрузчик купить? Когда вы слышите слово экскаватор-погрузчик , какова ваша первая ассоциация? Вы, наверное, видите строительную площадку и ходящих по ней людей в желтых касках. Самый простой способ сказать, что экскаватор, как следует из названия, — это вырыть яму в земле.

Вроде бы все просто и понятно. Однако проблема возникает, когда такую ​​землеройную технику приходится покупать на сайте https://bf-logistic.com.ua/g6975395-ekskavatory по разным причинам.

Часто во многих строительных и ремонтных работах экскаватор-погрузчик является важным элементом для выполнения работ. Это позволяет выполнять действия, связанные с очень тяжелыми работами, которые машина будет выполнять намного быстрее, чем несколько сотрудников. Эти типы машин определенно облегчают работу и помогают быстро завершить вложение.

Какие типы экскаваторов-погрузчиков следует покупать?

Экскаватор — это машина, которая в основном предназначена для всех видов земляных работ. Кроме того, экскаваторы-погрузчики можно использовать в качестве перегрузочных устройств, например, для очень сыпучих материалов, таких как песок или гравий. Экскаваторы, представленные компанией ООО "БФ-Логистик", можно разделить на две группы: первая — это та, которая работает в прерывистом цикле, а вторая группа — та, которая работает непрерывно. Каждый экскаватор имеет различное применение и разные параметры, которые обычно выбираются в зависимости от деятельности компании. Где чаще всего используются экскаваторы-погрузчики? Эти типы машин особенно полезны при раскопках, таких как подвалы и подземные гаражи, а также при рытье фундамента дома. Их также можно использовать для погрузки, где нам нужно перевезти выбранный грунт и погрузить его на грузовик. Они также используются для выравнивания грунта, когда это необходимо при строительстве домов или дорог.

Некоторые экскаваторы можно использовать в качестве вил, так как мы можем снять передний плуг экскаватора и присоединить другое дополнительное оборудование, например, вилы. Затем он будет использоваться для перевозки поддонов, которые очень часто используются при укладке брусчатки. Иногда к нему можно прикрепить специальные металлические канаты с помощью крюка, и тогда наш экскаватор будет выполнять роль крана.

Техническое состояние экскаватора

Если вы решили купить новый экскаватор, известно, что о его техническом состоянии можно не беспокоиться. Другое дело — бывшие в употреблении экскаваторы. Если вы знаете, как строить эти машины, вы можете идти дальше и искать для себя подходящее оборудование. Помните, что нельзя упускать из виду ни одну деталь. Наиболее очевидными из них являются люфт ковшей и катков, а также состояние двигателя. В идеале он должен бежать с вами, пока еще холодный. Также рекомендуется взять с собой механика, чтобы он мог видеть состояние машины.

Часто экскаватор, привезенный из-за границы, внешне выглядит полностью функционально, но под слоем глянцевой краски есть серьезные повреждения (кто из нас не сталкивался с подобным с автомобилями?). Ввиду больших затрат следует хорошо подумать и искать оборудование, которое будет в хорошем техническом состоянии. Как мы уже отмечали выше — стоит постоянно контактировать с профессиональной обслуживающей компанией. К сожалению, как и в любом другом оборудовании, которое часто работает в тяжелых условиях, сбои могут произойти в любой момент. Так что важно, чтобы производитель не покидал нас одновременно.