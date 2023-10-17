ГлавнаяРецептыЛегкий рецепт капусты на зиму: маринуем с уксусом Легкий рецепт капусты на зиму: маринуем с уксусом На чтение: 1 минута Не знаете, что приготовить на зиму из капусты? Попытайтесь замариновать ее вместе с уксусом. Такая закрутка хорошо сохраняется и смакует как свежая. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы лакомиться зимой не только маринованными помидорами или квашеными огурцами, мы предлагаем закрыть немного капусты. У нас отличный рецепт маринованной белокочанной капусты с уксусом, которая точно подойдет к столу как вкусная и питательная закуска. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Рецепт маринованной капусты Время: 1 сутки Порции: 3 Ингредиенты: – 3 килограмма капусты; – 3 лавровых листочка; – 2 столовые ложки уксуса; – 2 столовые ложки соли; – 2 морковки; – 1 литр воды; – 140 граммов сахара; – красный молотый перец. Приготовление: Нарезаем кочаны капусты квадратными кусками, морковь нарезаем полукольцами. Смешиваем капусту и морковь. Добавляем лавровые листья и перемешиваем руками. Доводим воду до кипения, добавляем сахар и присыпаем солью. Варим до растворения и вливаем уксус. Заливаем маринадом капусту и морковь и накрываем крышкой. Даем настояться несколько часов. Дальше прячем в холодильник и держим там несколько суток. Храните маринованную капусту в холодильнике или в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные шампиньоны по нашему рецепту. Поделитесь с друзьями