Легкий рецепт капусты на зиму: маринуем с уксусом

Не знаете, что приготовить на зиму из капусты? Попытайтесь замариновать ее вместе с уксусом. Такая закрутка хорошо сохраняется и смакует как свежая.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы лакомиться зимой не только маринованными помидорами или квашеными огурцами, мы предлагаем закрыть немного капусты. У нас отличный рецепт маринованной белокочанной капусты с уксусом, которая точно подойдет к столу как вкусная и питательная закуска.

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Рецепт маринованной капусты

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 3

Ингредиенты:

– 3 килограмма капусты;

– 3 лавровых листочка;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 2 столовые ложки соли;

– 2 морковки;

– 1 литр воды;

– 140 граммов сахара;

– красный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем кочаны капусты квадратными кусками, морковь нарезаем полукольцами.

Смешиваем капусту и морковь. Добавляем лавровые листья и перемешиваем руками.

Доводим воду до кипения, добавляем сахар и присыпаем солью. Варим до растворения и вливаем уксус.

Заливаем маринадом капусту и морковь и накрываем крышкой. Даем настояться несколько часов. Дальше прячем в холодильник и держим там несколько суток.

Храните маринованную капусту в холодильнике или в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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