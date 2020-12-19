Покупка высококачественных дверей от известных производителей в Самаре

Эстетика входных дверей

Основная функция входной двери — сохранить жизнь и имущество обитателей в безопасности. Для этого достаточно установить металлическую дверь с несколькими замками. Но человек строит для себя не просто жилище, а домашний очаг, средоточие жизни всей семьи и хочет, чтобы его окружала гармония и красота.

Входная дверь — первое, что видит гость, переступающий порог дома и по первому впечатлению уже может составить мнение о его жителях. Заказать качественную входную дверь в Самаре вы можете на сайте https://dveri-samara.info.

Исторически входные и внутренние двери делались из дерева, современные же варианты выполняют из своеобразных «сандвичей», сочетающих в себе несколько различных материалов: металл, пластик, дерево, искусственную или натуральную кожу, стекло. Такие модели не только безопасны, но и выглядят очень эстетично. При этом наружная и внутренняя отделка бронированных дверей может отличаться и подбирается под дизайн экстерьера и интерьера.

Большинство современных квартир оборудуют одной входной дверью, обычно бронированной в целях безопасности. Иногда их дополняют еще и вторыми, внутренними, выполняемыми обычно из дерева или из комбинированных материалов, и тамбуром, перекрывающим вход на 2 и более квартир.

Квартирная входная дверь может быть очень скромной снаружи, чтобы не привлекать повышенного внимания, и пышно декорированной изнутри.

Современные технологии позволяют украсить их по разному — эффектом резьбы, филенок или декоративными вставками. Поверхность может быть покрыта натуральным деревом или его имитацией, винилискожей, тканью или натуральной кожей, покрыта лаком или окрашена. Металлические плоскости окрашивают специальными очень стойкими порошковыми красками, которые могут создавать различные цветовые эффекты.

Особый простор для фантазии предоставляют частные дома. Здесь можно не ограничиваться простой дверью, а построить целый портал или эркер перед входом. Особенно это актуально для домов с высоким цоколем и зданиям в ретростиле. Фактически в таком доме будут две входные двери — наружная и внутренняя, причем первая может быть бронированной, а вторая более декоративной и наоборот.

Такой прием также позволяет сохранить тепло в помещении. Наружная — может комбинироваться с окнами или вставками из стекла или витражей, особенно с французскими, такой тип дизайна характерен для американских частных домов. Особенно красиво такой прием смотрится в сочетании с ковкой. Стекла могут быть не только витражными, но и тонированными, фасетчатыми, украшенными росписью, гравировкой или рисунками, созданными при помощи пескоструйной машины.

Окрашенные двери могут выглядеть очень привлекательно и подчеркивать специфический стиль дизайна здания. Для Британии, например, характерны красные входные двери, а средиземноморский стиль любит ярко-синие окна и двери. Если же добавить стильный светильник над входом и крючок для сумок, можно значительно упростить себе процесс открывания своего жилища.

Какую бы входную дверь вы ни выбрали, она должна не только препятствовать проникновению чужих в дом, но и украшать его, идеально сочетаясь с общим дизайном здания. В любом случае про дополнительную защиту двери забывать не стоит, а в свою дверь желательно устанавливать только качественный цилиндровый замок.