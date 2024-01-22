Описание приготовления:
Если вы думаете, что мясо нутрии будет иметь какой-то специфический аромат, это не так. Если вам не хватает кислоты от томатной пасты, добавьте в конце лимонный сок или винный уксус. А чтобы борщ имел яркий цвет, выбирайте темно-бордовую свеклу. Если не любите в борще картофель можно заменить его на фасоль.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы / Борщ
Состав / Ингредиенты:
- Мясо нутрии 500 Грамм
- Вода 1.5 Литра
- Капуста белокочанная 100 Грамм
- Картошка 2 Штуки
- Паста томатная 2 Ст. ложки
- Аджика 1/2 Чайных ложки
- Свекла 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сельдерей черешковый 2 Дольки
- Лаврвый лист 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
153 ккал
Калорийность
11 г
Белки
9 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Борщ из нутрии»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления борща из нутрии.
В кастрюлю выложите промытое мясо нутрии, сельдерей и половину моркови. Влейте холодную воду и поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Варите на медленном огне без крышки в течение 45 минут. Бульон процедите, нутрию остудите, отварные овощи больше не понадобятся.
Верните кастрюлю с бульоном на средний огонь и доведите до кипения. Бульон посолите и выложите шинкованную капусту, варите в течение 10 минут после закипания.
Картофель почистите и порежьте соломкой. Выложите в кастрюлю с капустой и варите в течение 10 минут.
В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и тертую на крупной терке морковь. Обжаривайте все в течение 5-7 минут. Добавьте в сковороду томатную пасту и аджику, перемешайте и обжаривайте еще 3-4 минуты.
Свеклу почистите и натрите на средней терке. Добавьте свеклу в сковороду с овощами. Влейте 100 миллилитров воды и тушите на медленном огне в течение 20 минут под крышкой. Перемешайте содержимое 2-3 раза и следите, чтобы не пригорело.
Выложите обжаренные овощи в кастрюлю и перемешайте.
У отварной нутрии удалите кости и выложите мясо в борщ. Все посолите, добавьте лавровый лист, сахар при желании, варите суп еще 5 минут.
Добавьте в борщ нарезанную зелень, измельченный чеснок и доведите до кипения. Снимите борщ с огня, закройте крышкой и дайте постоять 5-10 минут, чтобы настоялся.
Приятного аппетита!