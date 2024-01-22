Описание приготовления:

Если вы думаете, что мясо нутрии будет иметь какой-то специфический аромат, это не так. Если вам не хватает кислоты от томатной пасты, добавьте в конце лимонный сок или винный уксус. А чтобы борщ имел яркий цвет, выбирайте темно-бордовую свеклу. Если не любите в борще картофель можно заменить его на фасоль.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы / Борщ

Состав / Ингредиенты:

Мясо нутрии 500 Грамм

Вода 1.5 Литра

Капуста белокочанная 100 Грамм

Картошка 2 Штуки

Паста томатная 2 Ст. ложки

Аджика 1/2 Чайных ложки

Свекла 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сельдерей черешковый 2 Дольки

Лаврвый лист 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

153 ккал

Калорийность

11 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Борщ из нутрии»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления борща из нутрии.

В кастрюлю выложите промытое мясо нутрии, сельдерей и половину моркови. Влейте холодную воду и поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Варите на медленном огне без крышки в течение 45 минут. Бульон процедите, нутрию остудите, отварные овощи больше не понадобятся.

Верните кастрюлю с бульоном на средний огонь и доведите до кипения. Бульон посолите и выложите шинкованную капусту, варите в течение 10 минут после закипания.

Картофель почистите и порежьте соломкой. Выложите в кастрюлю с капустой и варите в течение 10 минут.

В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и тертую на крупной терке морковь. Обжаривайте все в течение 5-7 минут. Добавьте в сковороду томатную пасту и аджику, перемешайте и обжаривайте еще 3-4 минуты.

Свеклу почистите и натрите на средней терке. Добавьте свеклу в сковороду с овощами. Влейте 100 миллилитров воды и тушите на медленном огне в течение 20 минут под крышкой. Перемешайте содержимое 2-3 раза и следите, чтобы не пригорело.

Выложите обжаренные овощи в кастрюлю и перемешайте.

У отварной нутрии удалите кости и выложите мясо в борщ. Все посолите, добавьте лавровый лист, сахар при желании, варите суп еще 5 минут.

Добавьте в борщ нарезанную зелень, измельченный чеснок и доведите до кипения. Снимите борщ с огня, закройте крышкой и дайте постоять 5-10 минут, чтобы настоялся.

Приятного аппетита!