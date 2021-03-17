Поливочные шланги для сада

Как правильно выбрать и купить шланг для полива?

Сложно представить себе выращивание плодовых, овощных, ягодных культур без регулярного полива. На некоторых фирмах, в сельскохозяйственных угодьях располагаются технологичные автоматические поливы. К сожалению, этот способ доступен не каждому хозяйству.

Поэтому приходится использовать традиционный полив культур с использованием шланга. Фактически, шланги для полива — расходный материал, который с завидной регулярностью приходится заменять. Если правильно выбрать данный материал, имеющий длительный срок годности, не придётся чрезмерно тратится, не придётся часто менять шланги, расходуя на это мероприятие большие деньги.

Перед тем как выбрать и купить изделие, нужно знать, какие модели, сегодня представлены в магазинах, на производствах, на рынках, понимая, какую же модель лучше выбрать, какая будет служить дольше. Итак, сегодня предлагается приобрести шланги:

однослойные,

многослойные,

армированные,

обычные,

гофрированные,

пористые,

капельные и так далее.

Чтобы правильно выбрать и купить поливочный шланг https://agrovinn.com/ — необходимо чётко осознавать, какая предстоит эксплуатация, в каких условиях, при каких нагрузках. После можно смело делать выбор в пользу качественного изделия, главное, функционального и идеально подходящего.

Шланг поливочный: цена и качество изделия

Сразу надо отметить, что самый прочный, практичный шланг, имеющий долгий срок службы — это армированный материал. Внутри такого шланга вставляются специальные армирующие нити, которые могут быть полипропиленовыми или металлическими. Данный шланг в несколько раз превосходит по прочности своих собратьев.

Армированное изделие без проблем выдерживает повышенное рабочее давление воды, которое перекачивается через шланг. И такой материал для перекачки воды может эксплуатироваться в довольно сложных климатических условиях. Изделие:

не ломается,

не трескается,

не боится резких перепадов температур.

Также в качестве правильного и долговечно выбора изделия можно порекомендовать многослойный шланг. Он имеет повышенную устойчивость к ультрафиолетовым лучам, не боится химических реагентов, обладает высокой износостойкостью. Многослойный шланг достаточно гибкий, устойчив к скручиванию и также выдерживает повышенное рабочее давление воды (с внутренней стороны).