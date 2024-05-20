Описание приготовления:

Я готовила манный пудинг в двух керамических формах объемом в 450 мл. и квадратной керамической форме 15х15 см. В охлажденном состоянии пудинг идеально держит форму и отлично нарезается на порции.

Назначение: На завтрак / Для детей Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Молоко 500 Миллилитров

Масло сливочное 60 Грамм (50 грамм — в пудинг, 10 грамм — для обмазывания формы)

Сметана 20 Грамм

Манная крупа 180 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Соль 1/3 Чайных ложки

Сахар 40 Грамм

Вода 400 Миллилитров

Панировочные сухари 40 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

143 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манный пудинг как в детском саду»

Все ингредиенты подготовьте перед началом приготовления.

В сотейник залейте молоко, воду, доведите до кипения.

Тонкой струйкой засыпьте всю манку в закипающее молоко, при этом активно мешайте венчиком, чтобы не образовывались комочки.

Варите манку 5 минут и снимите сотейник с плиты. Каша получается достаточно густой, а при остывании еще больше загустевает. Дайте каше охладиться до комнатной температуры.

Яйца поделите на желтки и белки по разным, сухим и чистым мискам. В миску к желткам добавьте сахар.

Миксером взбивайте желтки и сахар до посветления смеси.

Белки взбивайте миксером со щепоткой соли до устойчивых пиков.

В теплую кашу добавьте сливочное масло и вмешайте его.

Затем добавьте в сотейник к манной каше взбитые желтки с сахаром и вмешайте аккуратно ложкой до полного соединения.

Затем добавьте белковую массу и вмешайте ее аккуратно до полного соединения.

Форму или формы смажьте кусочком сливочного масла и обильно обсыпьте сухарями.

Выложите приготовленную массу из манной каши, равномерно распределяя и разравнивая ложкой.

Поверхность будущего пудинга смажьте смесью сметаны и куриного желтка. Запекайте пудинг в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут до появления золотистой корочки.

Готовый пудинг выложите на тарелку и полейте киселем или вареньем, подавайте к столу.

Приятного аппетита!