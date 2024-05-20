Портал про города-курорты | Perekop

Манный пудинг как в детском саду

На чтение: 2 минуты
Манный пудинг как в детском саду

Описание приготовления:

Я готовила манный пудинг в двух керамических формах объемом в 450 мл. и квадратной керамической форме 15х15 см. В охлажденном состоянии пудинг идеально держит форму и отлично нарезается на порции.
Назначение: На завтрак / Для детей Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 500 Миллилитров
  • Масло сливочное 60 Грамм (50 грамм — в пудинг, 10 грамм — для обмазывания формы)
  • Сметана 20 Грамм
  • Манная крупа 180 Грамм
  • Яйцо 2 Штуки
  • Соль 1/3 Чайных ложки
  • Сахар 40 Грамм
  • Вода 400 Миллилитров
  • Панировочные сухари 40 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

143 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манный пудинг как в детском саду»

Манный пудинг как в детском саду

Все ингредиенты подготовьте перед началом приготовления.

Манный пудинг как в детском саду

В сотейник залейте молоко, воду, доведите до кипения.

Манный пудинг как в детском саду

Тонкой струйкой засыпьте всю манку в закипающее молоко, при этом активно мешайте венчиком, чтобы не образовывались комочки.

Манный пудинг как в детском саду

Варите манку 5 минут и снимите сотейник с плиты. Каша получается достаточно густой, а при остывании еще больше загустевает. Дайте каше охладиться до комнатной температуры.

Манный пудинг как в детском саду

Яйца поделите на желтки и белки по разным, сухим и чистым мискам. В миску к желткам добавьте сахар.

Манный пудинг как в детском саду

Миксером взбивайте желтки и сахар до посветления смеси.

Манный пудинг как в детском саду

Белки взбивайте миксером со щепоткой соли до устойчивых пиков.

Манный пудинг как в детском саду

В теплую кашу добавьте сливочное масло и вмешайте его.

Манный пудинг как в детском саду

Затем добавьте в сотейник к манной каше взбитые желтки с сахаром и вмешайте аккуратно ложкой до полного соединения.

Манный пудинг как в детском саду

Затем добавьте белковую массу и вмешайте ее аккуратно до полного соединения.

Манный пудинг как в детском саду

Форму или формы смажьте кусочком сливочного масла и обильно обсыпьте сухарями.

Манный пудинг как в детском саду

Выложите приготовленную массу из манной каши, равномерно распределяя и разравнивая ложкой.

Манный пудинг как в детском саду

Поверхность будущего пудинга смажьте смесью сметаны и куриного желтка. Запекайте пудинг в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут до появления золотистой корочки.

Манный пудинг как в детском саду

Готовый пудинг выложите на тарелку и полейте киселем или вареньем, подавайте к столу.

Манный пудинг как в детском саду

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек