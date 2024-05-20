Описание приготовления:
Я готовила манный пудинг в двух керамических формах объемом в 450 мл. и квадратной керамической форме 15х15 см. В охлажденном состоянии пудинг идеально держит форму и отлично нарезается на порции.
Назначение: На завтрак / Для детей Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 500 Миллилитров
- Масло сливочное 60 Грамм (50 грамм — в пудинг, 10 грамм — для обмазывания формы)
- Сметана 20 Грамм
- Манная крупа 180 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Сахар 40 Грамм
- Вода 400 Миллилитров
- Панировочные сухари 40 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
143 ккал
Калорийность
2 г
Белки
7 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манный пудинг как в детском саду»
Все ингредиенты подготовьте перед началом приготовления.
В сотейник залейте молоко, воду, доведите до кипения.
Тонкой струйкой засыпьте всю манку в закипающее молоко, при этом активно мешайте венчиком, чтобы не образовывались комочки.
Варите манку 5 минут и снимите сотейник с плиты. Каша получается достаточно густой, а при остывании еще больше загустевает. Дайте каше охладиться до комнатной температуры.
Яйца поделите на желтки и белки по разным, сухим и чистым мискам. В миску к желткам добавьте сахар.
Миксером взбивайте желтки и сахар до посветления смеси.
Белки взбивайте миксером со щепоткой соли до устойчивых пиков.
В теплую кашу добавьте сливочное масло и вмешайте его.
Затем добавьте в сотейник к манной каше взбитые желтки с сахаром и вмешайте аккуратно ложкой до полного соединения.
Затем добавьте белковую массу и вмешайте ее аккуратно до полного соединения.
Форму или формы смажьте кусочком сливочного масла и обильно обсыпьте сухарями.
Выложите приготовленную массу из манной каши, равномерно распределяя и разравнивая ложкой.
Поверхность будущего пудинга смажьте смесью сметаны и куриного желтка. Запекайте пудинг в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут до появления золотистой корочки.
Готовый пудинг выложите на тарелку и полейте киселем или вареньем, подавайте к столу.
Приятного аппетита!