Полный комплекс работ по изготовлению и монтажу дымовых труб

Известные преимущества дымохода из нержавеющей стали

Дровяные печи — это гораздо больше, чем просто источник тепла: они превращают дом в уютный, уютный дом. Очаг — это место, где можно собраться, пообщаться, выпить чашечку чая или выпить чашечку чая, и все это в то же время, когда его массируют от тепла и завораживают романтическое плескание пламени. Купить дымоходы и дымовые трубы из нержавейки можно на сайте интернет магазина Штольф.

Огонь первичен. Многие люди по-прежнему хотят, чтобы у себя дома был настоящий дровяной огонь. Однако открытый огонь просто непрактичен — почти все тепло идет прямо в дымоход. В большинстве современных домов ответом является чугунная или стальная печь. Он обеспечивает тепло, эффективно сжигает древесину и дает определенный контроль над скоростью горения. С большинством вы все еще можете видеть огонь и всегда можете открыть двери для полного первобытного опыта!

Устойчивое тепло

Наши печи в первую очередь предназначены для работы на дровах, и мы считаем, что это экологически чистое углеродно-нейтральное топливо, которое играет очень важную роль в обеспечении Британии устойчивого энергетического будущего. Вы можете узнать больше об экологических преимуществах древесины и ее роли в домашнем хозяйстве на нашей странице, посвященной дому для сжигания древесины.

Дровяные печи — это не только красивый центральный элемент вашей гостиной или кухни, но и эффективный и надежный способ добавить тепла в ваш дом. Они могут быть установлены в большинстве домов и представлены в широком диапазоне стилей на любой вкус и собственность.

Дровяные стальные или чугунные печи обычно используются в качестве дополнительного источника тепла в доме. Они могут обогревать одну комнату или небольшую группу комнат, и при таком использовании они помогают экономить энергию, сжигаемую традиционными источниками тепла, такими как системы центрального отопления, работающие на жидком или газе.

Удовлетворяя ваши термостаты, котел не нуждается или меньше нуждается в включении, и, следовательно, вы экономите деньги.

Конечно, цена на древесину варьируется от года к году и от места к месту, поэтому трудно назвать среднюю стоимость эксплуатации дровяной печи. Высокоэффективные источники тепла. Удельный КПД наших моделей различается, но некоторые дровяные печи могут достигать показателя более 85%.

Кроме того, можно сделать еще один шаг вперед в своем дровяном доме и использовать печь для обогрева воды и даже всего дома.