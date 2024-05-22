Пышки на сковороде. Настолько вкусные, что можно готовить их каждый день

Пышки — это круглые булочки из дрожжевого теста, обжаренные во фритюре. Они имеют долгую историю и являются частью кулинарных традиций многих народов.

Вероятно, пышки появились в Европе ещё в Средние века. В разных странах и регионах существуют свои вариации этой выпечки.

Например, в России пышки часто подаются с сахарной пудрой или медом, а в Германии их едят с джемом или конфитюром.

Пышки стали популярны в XVIII–XIX веках. Тогда их готовили в трактирах и чайных, где они подавались к чаю вместе с другими сладостями. Пышки были недорогим и сытным блюдом, поэтому они быстро завоевали популярность среди простого народа.

Сегодня пышки остаются популярным лакомством во многих странах мира. Их можно найти в меню кафе и ресторанов, а также приготовить дома.

Ингредиенты:

молоко — 200 мл;

теплая вода — 100 мл;

сухие дрожжи — 10 г;

сахар — 40 г;

мука — 600 г;

яйцо — шт.;

растительное масло — 45 мл;

соль — 8 г.

Приготовление пышек:

В миску с молоком и теплой водой высыпаем сухие дрожжи, 120 грамм муки и сахар, взбиваем компоненты. Оставляем дрожжевое тесто под крышкой в тепле на 15 минут.

Дрожжевое тесто смешиваем с яйцом, растительным маслом, солью и остатками муки. Вымешиваем тесто 4 минуты, а затем оставляем под крышкой на 30 минут.

Обминаем и раскатываем тесто скалкой в толстый пласт в толщину 7 мм. При помощи рюмки делаем отверстия в пласте, выкладываем небольшие лепешки на полотенце.

Из остатков теста снова раскатываем лепешку и вырезаем отверстия.

В сковороде на растительном масле обжариваем маленькие круглые лепешки до золотистого цвета с обеих сторон.

В результате получаются пышки. Их можно посыпать сахарной пудрой, так пышки станут слаще.