Польза грибов

Пришла осень… И в это время года хочется поговорить о грибах. Лес сейчас наполнен любителями-грибниками. Каждый увлеченно ищет и собирает грибочки. Я собираю только те грибы, которые хорошо знаю. Люблю собирать белый гриб, польский, маслята, козлята (или козлюки), сыроежки, говорушки. Очень ценятся, конечно, белый гриб и польский, но не все знают о том, что это — съедобные грибы, и поэтому, часто в лесу можно видеть, как «охотники» за маслятами просто пинают «незнакомцев». Также вас могут заинтересовать мухомор пантерный, посмотреть более подробную информацию вы сможете посмотреть перейдя по ссылке.

Как уже говорилось, белый гриб (его еще называют боровиком или болетусом) очень ценится. Тот, кто найдет его безмерно рад, а отправляясь домой, обязательно положит его наверх корзины, чтобы другие видели… Белым называется этот гриб потому что его мякоть, трубчатый слой, а также ножка белые и при сушке, и когда варят. Интересно, что если вы нашли белый гриб, то стоит где-нибудь рядом поискать еще, так как такие грибочки редко живут поодиночке. Но сегодня мне хотелось бы говорить не об увлекательной прогулке по лесу, а о ПОЛЬЗЕ ГРИБОВ.

В белом грибе очень много полезных веществ.

Например, в сушеных грибах до тридцати процентов содержится белка. Его больше в три раза, чем в рыбе, и в два раза, чем в говядине.

Также в белом грибе около двадцати аминокислот, витамин В1, который укрепляет нервную систему, используется при лечении ишиаса, полиневрита, заболеваниях кожи неврогенного происхождения.

А витамин В2 (рибофлавин) участвует в обмене углеводов, жиров и белков, поддерживает нормальное зрение у человека. А если не хватает этого витамина, то развиваются дерматиты.

Еще в белых грибах есть витамин В3 (пантотеновая кислота), которая помогает справляться с усталостью. Белые грибы полезны и тем, что в них есть витамин D, который является противорахитными свойствами.

Овощи и фрукты не сравнятся с белым грибом в количестве калия и серы, а по содержанию фосфора и кальция, его можно прировнять к рыбе.

Еще в грибах есть соли кальция, как в изюме и черносливе, а меди больше, чем в какао.

Интересной информацией является и то, что в белых грибах содержатся сульфиды, препятствующие образованию злокачественных опухолей и сдерживающие их прогрессирование. Ешьте белые грибы для профилактики рака!

Гриб белый также содержит селен и другие, противоопухолевые и антибиотические вещества, бетаины укрепляющие стенки сосудов, лецитин препятствующий образованию холестерина, а значит, препятствует атеросклерозу.

Использовать белый гриб можно и для профилактики тромбофлебита, инфаркта миокарда и ишемического инсульта, потому что грибы снижают вязкость крови.

Фунгин, содержащийся в белых грибах, усиливает приток крови к половым органам и помогает при эректильной дисфункции. Более всего это вещество концентрировано в сушеных боровиках.

Вот такие полезные эти грибочки!!! И вот, сколько мы узнали о пользе грибов!!!