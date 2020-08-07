POS-МАТЕРИАЛЫ И РЕКЛАМА В МЕСТАХ ПРОДАЖ

На сегодняшний день под POS-материалами стоит воспринимать стандартный элемент любой дорожной карты (roadmap) мерчендайзинга и рекламных продаж. Основную функцию, которую должны выполнять POS-материалы является эффективное продвижение услуг и продуктов, а также их увеличенное количество продаж за счет привлечения повышенного спроса к ним и рейтинга. Впервые слышите о словесном сочетании “POS-материалы”? И не совсем понимаете о чем идет речь? Тогда приведем вам пару примеров:

стопер,

ценники и подценники,

воблер,

шелфтокер,

некхенгер,

стрип-лента.

Названия хоть и сложные, но в повседневной жизни вы 100% видели их в магазинах и торговых центах на различных стеллажах возле касс, полках магазинов, рекламно-информационных стойках и стендах на входе в общественное заведение. И POS-материалы играют важную роль для популяризации бренда и увеличения спроса на предоставляемую услугу или товар вашей компанией.

Кому выгодны POS-материалы?

За счет применения POS-материалов покупатель и продавец останутся в выгодном положении. Поскольку первый узнает о какой-то новинке, акции или распродаже, а вторая сторона получит с этого прибыль и рост узнаваемости своего бренда. Импульсивные продажи и увеличение их количества возможно только с грамотным применением POS-материалов.

Размещение POS

Предугадать лучшее место для размещения таких промо-материалов — задача не из простых, такую работу и выполняют мерчендайзеры и рекламщики, промоутеры, маркетологи, отдел PR. Через POS-материал можно легко наладить знакомство и общение между покупателем и продавцом. Особенно важны POS-материалы продавцам, чьи товары или услуги только-только появились в магазине, торговом центре. И дабы привлечь внимание клиентов и покупателей, вам стоит задуматься о размещении POS-материалов рядом с позицией вашего товара.

Среди всего разнообразия рекламных услуг, продвижение через размещенные POS-материалов является рентабельным. Заранее проконсультируйтесь со специалистами, что выгодно и в меру вложить финансы. Также рекомендуем вам заказывать данную продукцию высшего качества у проверенной конторы. Например, компания Пласт Принт занимается разработкой и печатью POS-материалов уже более 14 лет. Оставить заявку можете на этом сайте.