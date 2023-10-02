Творожно-яблочные оладьи к завтраку

Вкуснее классических сырников могут быть лишь творожно-яблочные оладьи, которые поражают своей нежностью. Когда ешь это блюдо, создается впечатление, что оно состоит из сплошной начинки. Сочно, ароматно и невероятно вкусно!

Секрет нежности этих оладушек заключается в добавлении к ним взбитых яичных белков. Эта густая пена делает консистенцию творожного теста просто идеальной. Остается лишь быстренько пожарить оладьи, пока взбитые белки не осели.

Как приготовить диетические творожно-яблочные оладьи

Если вы придерживаетесь правильного питания, не отказывайте себе в удовольствии полакомиться столь вкусным блюдом. Во-первых, вместо сахара используйте стевию либо мёд. Во-вторых, не обжаривайте оладьи на масле, а выложите их на пергамент и запеките. Так вы получите максимально полезное и аппетитное блюдо, которое можно подавать и в качестве завтрака, и как десерт к чаю.

Ингредиенты

Яблоко3 шт. Творог250 г Яйцо3 шт. Соль0,5 ч. л. Сахар1,5 ст. л. Рисовая мука5 ст. л. Корица по вкусу

Приготовление

В глубокой емкости соединяем творог с сахаром. Отделяем белки от желтков. Добавляем желтки к творогу. Разминаем всё при помощи толкушки для пюре до однородной массы. Очищаем яблоки от кожуры. Удаляем сердцевинки. Натираем их на крупной терке. Добавляем молотую корицу и рисовую муку. Тщательно всё перемешиваем.В отдельной емкости взбиваем яичные белки с солью, используя миксер, до крепкой пены. Постепенно вводим их в творожную массу, аккуратно перемешивая всё ложкой.Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем на ней оладьи на небольшом огне с двух сторон до румяного цвета. Готово!

Детишки обожают есть яблочно-творожные оладьи с карамельным соусом. Вы можете приготовить его и в домашних условиях. Для этого всыпьте в сотейник 150 г сахара и влейте 70 мл воды. Доведите всё до кипения, активно помешивая. Добавьте 1 г лимонной кислоты. Варите сироп до появления карамельного цвета. Затем постепенно влейте 170 мл сливок. Перемешайте и еще раз доведите содержимое сотейника до кипения. Добавьте в соус 50 г размягченного сливочного масла, нарезанного кубиками. Тщательно всё перемешайте до однородности. Добавьте в соус 0,5 ч. л. соли и уберите сотейник с огня. Как только соус полностью остынет, можете поливать им творожные оладушки с яблоком.