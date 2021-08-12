Поставки кабельной продукции в Сочи

Кабельно-проводниковая продукция. Кабель Витая пара

Современный качественный ремонт квартиры или дома, это не только измененный интерьер помещения, но, как правило, и прокладка новых электрических проводов и установка приборов.

Выключатели, розетки, магнитные пускатели, всевозможные автоматы, привычный глазу атрибут ремонта. Проводимые перечисленные выше работы обычно предшествуют операции по отделке стен. Это может быть обычное штробирование (пробивка каналов для укладки проводов) перед штукатуркой или шпаклевкой стен либо установку проводов в специальные электрические короба или в гофрированную пластиковую трубу. Рекомендуем вам по хорошей цене купить кабель ТЭСК. Витая пара оптом в DEPS: прямые поставки от производителя.

Еще одним видом электрических проводов является витая пара. Один из компонентов слаботочных электрических сетей, нашедших широкое применение в системах автоматики и связи как телефонной, так и компьютерной. Что интересное о витой паре, о чем многие даже не догадываются, следует отметить. Виды, технологии изготовления применение и эксплуатация последних. В зависимости от назначения, промышленностью изготавливаются различные изделия. Витая пара, это два тонких многожильных изолированных и скрученных между собой медных проводов, расположенных во внешней пластмассовой оболочке.

Наиболее простым и знакомым изделием, знакомым практически каждому, является телефонный провод. Использование гибких (многожильных) медных проводов, намного увеличивают ее механическую прочность в сравнении с одножильными такого же сечения. Особое место во всем разнообразии витых пар занимают кабеля с экранирующей защитой. Либо медная оплетка, либо алюминиевая фольга. Экранирование, как отдельной пары, так и всего кабеля предназначены для защиты внешнего электромагнитного воздействия и защите от внутренних наводок между парами, особенно в витопарных кабелях. Основное применение, это всевозможные телекоммуникационные системы, компьютерные сети.