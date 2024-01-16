Описание приготовления:
Напиток получается очень пряный, в меру сладкий и хмельной. В горячем варианте его хорошо подать, когда придете с мороза или нужно просто согреться, укутавшись в плед. Сухофрукты и мед можно взять любые, которые найдете в доме. Водка должна быть хорошего качества, чтобы не испортить аромат напитка.
Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Сухофрукты 150 Грамм
- Водка 1 Литр
- Мед 250 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Вода 25 Миллилитров
- Мука 150 Грамм
- Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха)
- Имбирь 1 Штука (маленький кусочек)
- Гвоздика 2 Штуки (бутоны)
- Корица 1 Штука (палочки)
- Перец душистый горошком 2 Штуки
Количество порций 5
Калорийность
359 ккал
Калорийность
4 г
Белки
1 г
Жиры
73 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенуха»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления напитка варенуха.
В глиняный горшок выложите сухофрукты, влейте водку и плотно закройте горшочек крышкой. Если она прилегает не плотно, положите на горлышко пленку, закрепите и прижмите крышкой. Оставьте в теплом месте на 8 часов.
Смешайте муку, теплую воду и растительное масло. Замесите плотное тесто, положите в пакет и дайте ему полежать 10 минут.
В горшочек с настоянными сухофруктами добавьте лавровый лист, имбирь, гвоздику, палочку корицы и душистый перец. Добавьте мед и хорошо перемешайте. Закройте горшочек крышкой и тщательно залепите тестом стык крышки с горлышком.
Поставьте горшочек с варенухой в духовку и томите в течение 10-12 часов при температуре 80-90 градусов.
Достаньте горшочек с варенухой, удалите тесто и процедите напиток.
Перелейте напиток в бутылку, плотно закройте или подавайте сразу.
Приятного употребления!