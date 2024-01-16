Описание приготовления:

Напиток получается очень пряный, в меру сладкий и хмельной. В горячем варианте его хорошо подать, когда придете с мороза или нужно просто согреться, укутавшись в плед. Сухофрукты и мед можно взять любые, которые найдете в доме. Водка должна быть хорошего качества, чтобы не испортить аромат напитка.

Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Сухофрукты 150 Грамм

Водка 1 Литр

Мед 250 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Вода 25 Миллилитров

Мука 150 Грамм

Масло растительное 1 Чайная ложка (без запаха)

Имбирь 1 Штука (маленький кусочек)

Гвоздика 2 Штуки (бутоны)

Корица 1 Штука (палочки)

Перец душистый горошком 2 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

359 ккал

Калорийность

4 г

Белки

1 г

Жиры

73 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенуха»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления напитка варенуха.

В глиняный горшок выложите сухофрукты, влейте водку и плотно закройте горшочек крышкой. Если она прилегает не плотно, положите на горлышко пленку, закрепите и прижмите крышкой. Оставьте в теплом месте на 8 часов.

Смешайте муку, теплую воду и растительное масло. Замесите плотное тесто, положите в пакет и дайте ему полежать 10 минут.

В горшочек с настоянными сухофруктами добавьте лавровый лист, имбирь, гвоздику, палочку корицы и душистый перец. Добавьте мед и хорошо перемешайте. Закройте горшочек крышкой и тщательно залепите тестом стык крышки с горлышком.

Поставьте горшочек с варенухой в духовку и томите в течение 10-12 часов при температуре 80-90 градусов.

Достаньте горшочек с варенухой, удалите тесто и процедите напиток.

Перелейте напиток в бутылку, плотно закройте или подавайте сразу.

Приятного употребления!