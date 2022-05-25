Повышение качества и надежности электроснабжения

На что обратить внимание при покупке генератора?

Электрогенераторы позволяют потреблять автономную электроэнергию. Это чрезвычайно важно в тех случаях, когда происходит сбой питания. Такое оборудование хорошо работает как в полевых условиях, так и внутри зданий.

Бензиновые генераторы подходят для домашнего, промышленного и строительного использования. Больше о стабильности электроснабжения говорится тут https://ru-drive.com/about/pressroom/articles/povyshenie-kachestva-i-nadezhnosti-elektrosnabzheniya-/.

Как правильно выбрать генераторную установку?

Выбор генераторной установки не должен быть сложным. Это можно сделать в три этапа, а именно:

Уточните назначение оборудования — пригодится ли оно для аварийного электроснабжения дома или на стройке? А может для постоянной работы на мероприятиях или в случае с профессиональной строительной компанией? Укажите напряжение оборудования — вы можете выбрать однофазное напряжение (230 В), трехфазное напряжение (400 В), однофазное и трехфазное напряжение (230 В и 400 В), Укажите потребляемую мощность — диапазон от 2000 Вт до 7000 Вт.

В значительной степени смысл заключается в том, чтобы оптимизировать производительность такого оборудования и максимально снизить затраты на его обслуживание.

Поэтому в первую очередь следует выбирать назначение такой машины. Если это для домашнего использования, то лучше всего обратить внимание на те агрегаторы, которые происходят из верхнего среднего класса.

Также стоит инвестировать в известные бренды, которые обеспечивают хотя бы несколько часов использования электроэнергии.

Это особенно важно в случае непрерывной работы, требующей от оборудования действительно высокой стойкости. Другой проблемой является уровень напряжения генераторной установки.

Однофазное напряжение предназначено для более слабых приборов домашнего пользования, трехфазное – для устройств, работающих в непрерывном режиме.

На что обратить внимание при выборе генератора?

При выборе генераторной установки необходимо обратить внимание на:

Материал, из которого сделан генератор — лучшим материалом будет медь. Будьте осторожны с алюминием, который питает слабые агрегаты, потому что он со временем окисляется.

Цифровая система AVR — система стабилизации напряжения обязательна, но иногда производители вводят пользователей в заблуждение, используя обычные конденсаторы.

Вы должны иметь это в виду

Соответствующие защиты — наиболее важными являются: датчик давления масла и датчик перегрузки, Правильная система взлета – наиболее выигрышной будет электронная система запуска, которая облегчит ежедневное использование машины.

Покупка электрогенератора – затратное вложение, поэтому его всегда можно арендовать. Стоимость эксплуатации устройства тогда окажется намного ниже, чем просто его покупка.

Электрогенераторы широко используются. Кроме того, они доступны во многих вариантах. Они отличаются мощностью, типом напряжения, а также грузоподъемностью (стационарные или переносные).

Стоит инвестировать в дополнительный источник питания даже для собственной квартиры. А если цены слишком высоки, можно рассмотреть возможность аренды оборудования.