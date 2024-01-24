Описание приготовления:
Наверняка все слышали фразу: «Оставьте тесто подходить в тёплом месте» и если вы новичок в кулинарии, то скорее всего у вас возникает вопрос: «Где же это самое «тёплое место» найти на кухне?» На помощь придёт мультиварка и не важно какой именно фирмы у вас кухонный агрегат. Даже если у вас самая простая кухонная помощница без специальной программы, вы всё равно сможете отлично приспособить её для данных целей. У меня мультиварка с функцией «Мультиповар», им я и пользуюсь. Дрожжевое тесто в мультиварке получается очень пышным и мягким, оно прекрасно подойдёт и для выпечки самых разнообразных пирогов, и для булочек, пиццы или самых обычных лепёшек. Можете даже просто испечь хлеб все в той же мультиварке. Смотрим!
Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 500 Грамм
- Вода 270 Миллилитров (теплая)
- Сахар 1 Ст. ложка (для сладкой выпечки увеличить до трёх)
- Соль 1 Чайная ложка
- Дрожжи сухие 1,5 Чайных ложки
- Масло сливочное 50 Грамм
- Растительное масло 1 Чайная ложка (для смазывания чаши)
Количество порций 8
Калорийность
252 ккал
Калорийность
7 г
Белки
6 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дрожжевое тесто в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините муку, сахар, соль и дрожжи.
Добавьте тёплую воду и мягкое сливочное масло.
Перемешайте всё сначала ложкой, а затем продолжите замес руками. Вымешивайте не менее 5-7 минут. Если тесто сильно липнет к рукам, можете добавить ещё 1-2 ст.л. муки.
Соберите тесто в шар, выложите в смазанную маслом чашу мультиварки и закройте крышкой. Выберите на дисплее программу «Мультиповар». Температуру зафиксируйте на 35 градусах. Время ставим на 1 час.
Вот так тесто поднялось в мультиварке, можно использовать его по назначению.
Удачной вам выпечки и готовьте с удовольствием!