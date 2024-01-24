Описание приготовления:

Наверняка все слышали фразу: «Оставьте тесто подходить в тёплом месте» и если вы новичок в кулинарии, то скорее всего у вас возникает вопрос: «Где же это самое «тёплое место» найти на кухне?» На помощь придёт мультиварка и не важно какой именно фирмы у вас кухонный агрегат. Даже если у вас самая простая кухонная помощница без специальной программы, вы всё равно сможете отлично приспособить её для данных целей. У меня мультиварка с функцией «Мультиповар», им я и пользуюсь. Дрожжевое тесто в мультиварке получается очень пышным и мягким, оно прекрасно подойдёт и для выпечки самых разнообразных пирогов, и для булочек, пиццы или самых обычных лепёшек. Можете даже просто испечь хлеб все в той же мультиварке. Смотрим!

Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 500 Грамм

Вода 270 Миллилитров (теплая)

Сахар 1 Ст. ложка (для сладкой выпечки увеличить до трёх)

Соль 1 Чайная ложка

Дрожжи сухие 1,5 Чайных ложки

Масло сливочное 50 Грамм

Растительное масло 1 Чайная ложка (для смазывания чаши)

Количество порций 8

Калорийность

252 ккал

Калорийность

7 г

Белки

6 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дрожжевое тесто в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините муку, сахар, соль и дрожжи.

Добавьте тёплую воду и мягкое сливочное масло.

Перемешайте всё сначала ложкой, а затем продолжите замес руками. Вымешивайте не менее 5-7 минут. Если тесто сильно липнет к рукам, можете добавить ещё 1-2 ст.л. муки.

Соберите тесто в шар, выложите в смазанную маслом чашу мультиварки и закройте крышкой. Выберите на дисплее программу «Мультиповар». Температуру зафиксируйте на 35 градусах. Время ставим на 1 час.

Вот так тесто поднялось в мультиварке, можно использовать его по назначению.

Удачной вам выпечки и готовьте с удовольствием!