Баклажаны по-херсонски по случаю праздника: приготовьте любимое блюдо свободных и сильных людей

Ровно год назад наши защитники освободили Херсон от оккупантов. Этот город всегда был и будет украинским – в щедром на урожаи южном регионе, населенном людьми, которые придумывают самые вкусные рецепты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Один из таких – баклажаны по-херсонски. Приготовить эту закуску очень просто, несмотря на это она может быть вкусным гарниром или же полноценным самостоятельным блюдом, которое подается как горячим, так и холодным.

Будет вкусно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами

Рецепт баклажанов по-херсонски

Время: 40 минут

Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 баклажана;

– 2 помидора (желательно сорта «Микадо» или «Воловое сердце»);

– 2 сладких красных перца;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 репчатый лук;

– 3 – 4 ложки подсолнечного масла;

– сок из четвертинки лимона;

– соль, сахар, перец по вкусу.

Баклажаны по-херсонски / Фото «Аутентичная Украина»

Приготовление:

Все овощи нужно хорошо промыть и почистить.

Баклажаны и перцы разрежьте пополам, после чего запеките в духовке до готовности.

В это время нужно бланшировать помидоры – залить кипятком и очистить от кожицы. Затем их следует нарезать маленькими кубиками.

Готовые перцы и баклажаны почистите от кожуры и мелко нашинкуйте.

Добавьте масло, чеснок, сырой натертый лук, лимонный сок и специи. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной массы.

Подавайте баклажаны по-херсонски на стол со свежим хлебом или гренками.

Приятного аппетита!

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