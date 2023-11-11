ГлавнаяРецептыБаклажаны по-херсонски по случаю праздника: приготовьте любимое блюдо свободных и сильных людей Баклажаны по-херсонски по случаю праздника: приготовьте любимое блюдо свободных и сильных людей На чтение: 2 минуты Ровно год назад наши защитники освободили Херсон от оккупантов. Этот город всегда был и будет украинским – в щедром на урожаи южном регионе, населенном людьми, которые придумывают самые вкусные рецепты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Один из таких – баклажаны по-херсонски. Приготовить эту закуску очень просто, несмотря на это она может быть вкусным гарниром или же полноценным самостоятельным блюдом, которое подается как горячим, так и холодным. Будет вкусно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Рецепт баклажанов по-херсонски Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 3 баклажана; – 2 помидора (желательно сорта «Микадо» или «Воловое сердце»); – 2 сладких красных перца; – 2 зубчика чеснока; – 1 репчатый лук; – 3 – 4 ложки подсолнечного масла; – сок из четвертинки лимона; – соль, сахар, перец по вкусу. Баклажаны по-херсонски / Фото «Аутентичная Украина» Приготовление: Все овощи нужно хорошо промыть и почистить. Баклажаны и перцы разрежьте пополам, после чего запеките в духовке до готовности. В это время нужно бланшировать помидоры – залить кипятком и очистить от кожицы. Затем их следует нарезать маленькими кубиками. Готовые перцы и баклажаны почистите от кожуры и мелко нашинкуйте. Добавьте масло, чеснок, сырой натертый лук, лимонный сок и специи. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной массы. Подавайте баклажаны по-херсонски на стол со свежим хлебом или гренками. Приятного аппетита! Вам также может понравиться капуста «Пелюстка». Обязательно попробуйте приготовить ее по нашему простому и быстрому рецепту. Поделитесь с друзьями