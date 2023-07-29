Преимущества аренды автокрана для сложных строительных работ

Автовышка в аренду — достаточно популярная услуга среди населения, так как такая техника требуются для выполнения различных строительных и ремонтных процессов, активно используется в коммунальном хозяйстве. Предназначение — поднятие рабочих, материалов и оборудования на определенную высоту для проведения требуемых работ по строительству, обслуживанию или ремонту. В зависимости от типа стрелы, может быть телескопической, коленчатой или коленчато-телескопической. Воспользоваться выгодной арендой автокрана можно на сайте*.

Коленчатая или телескопическая?

Телескопический автоподъемник.

Понадобится, когда работы нужно проводить в условиях ограниченного пространства. Такие машины очень мобильные и маневренные, оснащаются выдвижной по типу подзорной трубы стрелой. Незаменимы в узких двориках, на сложных рельефах, в местах, где рядом проходит линия электропередач.

Недостаток — маленькая грузоподъемность (до 350 кг) и невозможность движения стрелы в горизонтальной плоскости (к примеру, через окно в здании).

Коленчатые автовышки.

Как правило, оснащаются большими люльками и, в отличие от вышерассмотренного вида, обладают большей грузоподъемностью (500-600 кг, в зависимости от производителя). Применяются для поднятия на высоту большого количества рабочих с инструментами и оборудованием.

Минус — требует большого пространства для работы, так как стрела раскладывается путем постепенного выдвижения колен по дугообразной траектории.

При заказе техники в специализированной компании оператор должен уточнить у вас рельеф местности, наличие рядом каких-либо значимых объектов, вид планируемых работ, после чего посоветует выбрать тот или иной вид техники. Аренда телескопического подъемника обойдется дороже коленчатого.

По высоте подъема лучше выбирать такую, которая нужна вам или немного выше. Стоит ли переплачивать: к примеру, стоимость аренды автовышки 22 метра будет больше, чем у 12-ти метровой.

Автовышка с водителем или без?

С водителем будет дороже, поэтому часто экономят на этой услуге. Но стоит ли? Любой водитель подъемника вас заверит, что со временем он и его машина становятся единым целым, «чувствуют друг друга». А это очень важно. Ведь как гласит японская поговорка: «меч Самурая — продолжение его руки»? То же самое можно сказать и о спецтехнике. Поэтому рассмотрим плюсы, которые дает арена автовышки с водителем:

доскональное знание особенностей работы автомобиля практически исключает риск аварий;

оператор машины несет ответственность и за качество выполняемых работ, и за любую неисправность. Соответственно, если автовышка сломалась и простаивает, вы за это платить не будете.

Важен ли производитель спецтехники?

Как правило, компания, оказывающая услуги по аренде, всегда подает на объект исправные машины, ведь это ее репутация. Но никто не застрахован от случайных поломок и, соответственно, простоев, которые влияют на конечную стоимость. Чтобы избежать подобных ситуаций, всегда интересуйтесь маркой и производителем транспорта. Больше узнать о брендах всегда можно из Интернета.

Еще несколько «ЗА» в пользу автовышки в аренду

Услуги такой спецтехники требуются почти во всех сферах жизни. И если коммунальные и крупные строительные предприятия могут позволить приобретение машин в собственность, то, что делать частным лицам и небольшим компаниям? Решение — заказать нужный транспорт в аренду с оплатой за выполненный объем работ. Это недорого. А если брать машину с водителем, то и не придется вникать в особенности работы техники, искать обслуживающий персонал и платить им зарплату.

Кстати, даже коммунальные предприятия, которые имеют обширный автопарк, зачастую заказывают услуги спецтехники — к примеру, когда не справляются с очисткой водостоков и крыш, благоустройством городских улиц и зданий, при устранении последствий ураганных ветров и наводнений.