Блюда из фарша – это широкая линейка мясных блюд из чистого любого фарша или в дополнении с другими продуктами, которые готовятся быстрее других мясных блюд и являются востребованными на нашем столе. В этой теме вам предлагается подборка проверенных временем, простых и вкусных блюд из фарша в различном исполнении.

Ежики из фарша с подливкой на сковороде

Что можно приготовить из фарша быстро и вкусно? Ежики из фарша с подливкой на сковороде являются самым популярным блюдом и готовятся просто. Фарш для них лучше взять пополам из свинины и говядины. К фаршу добавляется сырой или полуготовый рис. В этом рецепте ежики не обжариваем, а тушим в сметано-томатной подливке с добавлением овощей.

Ингредиенты –+4 порц.

Фарш мясной 700 гр.

Рис белый 250 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 1 шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Сметана 3 ст.л.

Томатная паста 3 ст.л.

Соль по вкусу

Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 55 мин.

Как приготовить быстрое и вкусное блюдо из фарша? Заранее до полуготовности отварить пакетик риса. В отдельную посуду переложить мясной фарш и перемешать с отваренным рисом. Затем добавить мелко нарезанную луковицу, разбить яйцо, насыпать соль с приправой еще раз фарш хорошо вымесить. Морковь измельчить на крупной терке. Кубиками нарезать вторую луковицу. Эти овощи в течение нескольких минут обжарить на разогретом растительном масле. Мокрыми руками из фарша сформировать одинаковые ежики диаметром не более 5 см и в один слой уложить в сковороду поверх обжаренных овощей. Затем залить ежики наполовину их высоты кипятком и потушить под прикрытой крышкой на небольшом огне в течение 20 минут. В пиале смешать в равных количествах сметану с томатной пастой и с добавлением соли с приправой. В эту смесь налить полстакана воды. Приготовленным соусом залить ежики в сковороде, не покрывая их полностью, и потушить еще 10 минут. Густоту подливы можно изменить, добавив немного горячей воды. Быстрое и вкусное блюдо из фарша готово! Приготовленные на сковороде ежики из фарша с подливкой посыпать зеленью и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Простые и вкусные котлеты из фарша на сковороде

Простые и вкусные котлеты из фарша на сковороде в этом рецепте вам предлагается приготовить с добавлением тертого картофеля вместо батона, лука и без яиц. Важно фарш хорошо вымесить. Такие котлеты будут сочными, мягкими и хорошо держать форму при жарке.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Мясной фарш – 1 кг.

Картофель – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зубка.

Холодная вода – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистить две луковицы, очень мелко нарезать и перетереть в ладонях, чтобы он разделился на кусочки.

Шаг 2. Очищенные зубки чеснока ножом мелко нарубить или измельчить через чесночницу.

Шаг 3. Картофель почистить, промыть и измельчить на мелкой или средней терке.

Шаг 4. Мясной фарш переложить в отдельную посуду, добавить к нему натертый картофель, нарезку лука с чесноком, насыпать соль с черным перцем, налить две ложки ледяной воды и руками хорошо вымесить до однородной текстуры. Замешанный фарш можно несколько раз отбить.

Шаг 5. Из фарша сформировать мокрыми руками небольшие одинаковые котлеты.

Шаг 6. Порционно обжарить их на разогретом растительном масле и на умеренном огне до румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 7. Приготовленные простые и вкусные котлеты из фарша на сковороде, подать к столу горячими и в дополнении с любым гарниром. Приятного аппетита!

Тефтели из фарша с рисом с подливкой

Тефтели из фарша с рисом, с подливкой готовятся подобно ежикам, но к ним можно наряду с рисом, добавить любые овощи. Тефтели сначала обжариваются, что сохраняет их форму, а затем тушатся в любом соусе/подливе.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Мясной фарш – 0.5 кг.

Рис – 1 ст.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубок.

Яйцо – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сметана – 100 гр.

Вода – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук и чеснок очистить и измельчить с помощью блендера.

Шаг 2. В отдельную посуду переложить мясной фарш. Добавить к нему хорошо промытый рис, измельченные лук с чесноком, разбить яйцо и насыпать соль с черным перцем. Руками фарш хорошо вымесить.

Шаг 3. Мокрыми руками из фарша сформировать небольшие одинаковые шарики и выложить на разогретое в сковороде растительное масло.

Шаг 4. Обжарить тефтели на среднем огне и до румяного цвета со всех сторон.

Шаг 5. Для подливы в пиале хорошо смешать сметану с томатной пастой, солью и черным перцем.

Шаг 6. Приготовленной подливой залить обжаренные тефтели, довести до кипения и потушить на небольшом огне под крышкой в продолжение 20-30 минут и до готовности риса. За это время тефтели впитают часть подливы и увеличатся в объеме за счет сырого риса.

Шаг 7. Приготовленные тефтели из фарша с рисом, с подливкой переложить на тарелку и сервировать к столу в горячем виде в дополнении гарниром или салатом. Приятного аппетита!

Картофельная запеканка с фаршем в духовке

Картофельная запеканка с фаршем в духовке получается полноценным блюдом, сочетающим мясо с гарниром, и готовится она просто. Возможны варианты на основе сырого картофеля, но на основе пюре, запеканка более нежная и подходит для детского или диетического питания. Фарш для запеканки обжаривается с луком, а картофельное пюре можно взять и вчерашнее.

Время готовки: 1 час 25 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Мясной фарш – 0.5 кг.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 110 гр.

Соль – 1.5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для запеканки. Мясной фарш подходит любой.

Шаг 2. Картофель почистите, промойте, нарежьте кусочками и отварите до готовности в воде с добавлением соли.

Шаг 3. К отваренному картофелю, слив воду, добавьте 50 гр. растопленного сливочного масла и любым способом пюрируйте.

Шаг 4. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте до легкого золотистого цвета на небольшом количестве сливочного масла. (30 гр.)

Шаг 5. Затем к луку переложите мясной фарш. Добавьте соль с черным перцем, вилкой хорошо разомните и пожарьте при помешивании на небольшом огне 8-10 минут, только, чтобы цвет фарша стал светлым.

Шаг 6. В немного остывшее пюре разбейте яйцо и хорошо перемешайте. Любую форму для запекания смажьте маслом и ровным слоем выложите половину пюре. Поверх его равномерно разложите мясной фарш.

Шаг 7. Поверх фарша выложите остальное пюре, разровняйте поверхность его ложкой и смажьте оставшимся сливочным маслом.

Шаг 8. Включите духовку на 200°С. Поставьте запеканку в разогретую духовку на 20 минут. Затем ее достаньте из духовки и дайте 20-25 минут для остывания. За это время картофельная масса стабилизируется и кусочки запеканки будут держать форму.

Шаг 9. Приготовленную в духовке картофельную запеканку с фаршем порционно нарежьте, дополните зеленью и можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Голубцы из капусты с фаршем и рисом

Голубцы из капусты с фаршем и рисом, как самодостаточное второе блюдо любят и нередко готовят во многих семьях. Завернутый в листы капусты мясной фарш с рисом получается сочным, с необыкновенным вкусом и ароматом, а вкусовую гамму дополняет соус. В этом рецепте готовим голубцы из молодой капусты, куриного фарша с рисом и жареным луком. Тушим голубцы в кастрюле, в сметано-томатном соусе.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг.

Фарш куриный – 300 гр.

Рис отварной – 100 гр.

Лук – 1 шт.

Томатный сок – 400 мл.

Сметана – 1 ст.л.

Соль – 3 гр.

Перец душистый – 1 гр.

Смесь перцев – 2 гр.

Укроп – 5 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты заверните в несколько слоев пищевой пленки и на 5 минут поместите в микроволновку при максимальной мощности.

Шаг 2. Затем у капусты ножом удалите кочерыжку.

Шаг 3. Кочан разберите на отдельные листья.

Шаг 4. Небольшими кубиками нарежьте очищенную луковицу.

Шаг 5. Обжарьте лук до прозрачности на разогретом растительном масле.

Шаг 6. В отдельную посуду переложите фарш, добавьте отваренный рис с обжаренным луком и хорошо перемешайте.

Шаг 7. Затем к фаршу насыпьте соль с приправами и еще раз перемешайте.

Шаг 8. У капустных листов ножом срежьте утолщенные части.

Шаг 9. На край каждого листа положите по ложке фарша.

Шаг 10. Края листьев заверните и сформируйте аккуратные голубцы.

Шаг 11. Затем голубцы компактно уложите в посуду для тушения.

Шаг 12. Для соуса смешайте томатный сок со сметаной и добавьте соль по своему вкусу.

Шаг 13. Соусом полностью залейте голубцы и доведите до кипения.

Шаг 14. Потушите голубцы на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 45 минут. Затем добавьте к ним измельченный укроп, огонь выключите и дайте 10-15 минут для настаивания.

Шаг 15. Приготовленные голубцы из капусты с фаршем и рисом разложите по порционным тарелкам, дополните сметаной и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Простой и вкусный мясной рулет из фарша

Простой и вкусный мясной рулет из фарша будет у вас альтернативой привычным котлетам, и в холодном виде вкусной закуской к праздничному столу. В этом рецепте фарш для рулета лучше взять смешанный, замешиваем, как для котлет. Для простой начинки берем заранее отваренные яйца с зеленым луком. Запекаем рулет в духовке.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Фарш свиной – 500 гр.

Фарш куриный – 500 гр.

Белый хлеб – 4 ломтика.

Молоко – 150 мл.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зубка.

Соль – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Яйцо отваренное – 5 шт.

Лук зеленый – 4 пера.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В молоке замочить ломтики белого хлеба, отжать и руками раскрошить.

Шаг 2. Лук мелко нарезать и обжарить до легкого золотистого цвета на разогретом растительном масле, затем посыпать паприкой.

Шаг 3. Два вида фарша переложить в отдельную посуду и добавить соль со смесью перцев.

Шаг 4. Через чесночницу добавить к фаршу очищенные зубки чеснока.

Шаг 5. Затем добавить к фаршу замоченные ломтики белого хлеба.

Шаг 6. Переложить к фаршу обжаренный лук и руками хорошо перемешать до однородного состояния. Если фарш получится жидковатым, то добавить больше хлеба или панировочные сухари.

Шаг 7. На противне расстелить кусок фольги. На него ровным и толщиной не менее 2 см выложить мясной фарш.

Шаг 8. Мелко нашинковать перья зеленого лука и уложить в середину фарша.

Шаг 9. Поверх лука в один ряд уложить отваренные вкрутую яйца.

Шаг 10. Затем фарш аккуратно завернуть вокруг начинки, сформировав рулет. Края фольги плотно скрепить.

Шаг 11. Духовку включить на 200°С. Запечь рулет в течение 40-45 минут.

Шаг 12. Затем фольгу сверху раскрыть и продолжить запекание еще 15 минут, для получения румяной корочки.

Шаг 13. Приготовленный простой и вкусный мясной рулет из фарша порционно нарезать и подать к столу в горячем виде, дополнив любым гарниром, либо вкусной закуской в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Быстрые зразы из фарша с грибами

Быстрые зразы из фарша с грибами будут у вас отличным мясным блюдом к семейному столу как в горячем, так и холодном виде. Готовятся они просто: из замешанного фарша формируется лепешка, нее заворачивается грибная начинка, обжариваются зразы на сковороде. В этом рецепте мясной фарш замешиваем с белым хлебом, а для начинки грибы обжариваем с луком.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Белый хлеб – 4 ломтика.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 0.5 ст.

Лук – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – для панировки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начинки очистить лук и шампиньоны. Одну луковицу нарезать небольшими кубиками и обжарить на разогретом растительном масле.

Шаг 2. Такими же кубиками нарезать грибы, переложить к обжаренному луку и пожарить до готовности и полного выпаривания грибного сока. Затем грибы с луком посыпать солью с черным перцем.

Шаг 3. Мясной фарш переложить в отдельную посуду и разбить яйцо.

Шаг 4. Вторую луковицу измельчить с помощью блендера.

Шаг 5. К фаршу добавить замоченные в молоке ломтики белого хлеба, измельченный лук и соль с черным перцем.

Шаг 6. Затем рукой фарш тщательно вымесить до однородного состояния.

Шаг 7. Мокрыми руками из замешанного фарша сформировать плоскую лепешку и в середину ее положить немного грибной начинки.

Шаг 8. Края лепешки плотно скрепить и придать ей продолговатую форму зраз.

Шаг 9. Затем все сформированные зразы обвалять в муке.

Шаг 10. Обжарить зразы на разогретом растительном масле, на среднем огне и до румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 11. Приготовленные быстрые зразы из фарша с грибами подать к столу горячими и в дополнении любым гарниром. Приятного аппетита!

Люля-кебаб из фарша в домашних условиях

Вариантом вкусного блюда из фарша в домашних условиях может быть у вас люля-кебаб. Фарш подходит любой и не только из классической баранины, но замес его имеет свои особенности: в него не добавляются хлеб с яйцом; кладется много лука (1/3 от фарша) с зеленью и салом. Фарш тщательно вымешивается с многократным отбиванием. В этом рецепте готовим люля-кебаб из куриного мяса и запекаем на шпажках в духовке. Из зелени в фарш добавляем кинзу, но можно заменить петрушкой.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Куриное бедро – 500 гр.

Сало – 100 гр.

Лук – 170 гр.

Кинза свежая – 10 гр.

Кориандр – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для люля-кебаба.

Шаг 2. Очистите лук и разрежьте на несколько частей. Зелень промойте и обсушите салфеткой.

Шаг 3. Промойте куриное мясо, салфеткой уберите всю влагу и нарежьте мякоть средними кусочками.

Шаг 4. Затем мясо вместе с салом дважды перекрутите через мясорубку, чтобы фарш получился нежным и мелким.

Шаг 5. Затем перекрутите лук с зеленью и добавьте к фаршу.

Шаг 6. Насыпьте к фаршу соль с молотым кориандром и черным перцем. Руками фарш тщательно вымесите и несколько раз отбейте о дно посуды, чтобы придать вязкость и однородность.

Шаг 7. Деревянные шпажки замочите в холодной воде. Форму для запекания застелите бумагой.

Шаг 8. Мокрыми руками из замешанного фарша сформируйте вокруг шпажек продолговатые колбаски и уложите их в форму.

Шаг 9. Включите духовку на 180°С. Запеките люля-кебабы в течение не более 30 минут, чтобы они остались сочными и не пересохли. Для румяной корочки к концу запекания на пару минут включите режим «Гриль».

Шаг 10. Приготовленные на шпажках в духовке люля-кебабы из фарша сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Стожки из фарша с сыром в духовке

Красивым и вкусным блюдом из любого фарша будут у вас так называемые «стожки» из фарша с сыром в духовке. Фарш замешивается по любому варианту и формируется в виде лепешек. Поверх его послойно укладывается разная начинка, посыпается тертым сыром и блюдо запекается в духовке. В этом рецепте для начинки берем отваренный яйца с луком и сырой картофель.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мясной фарш – 400 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук крупный – 1 шт.

Яйцо отварное – 2 шт.

Картофель – 3 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – 2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную посуду переложить мясной фарш.

Шаг 2. Насыпать к нему соль с любой приправой.

Шаг 3. Большую луковицу очистить и мелко нарезать.

Шаг 4. 1/3 нарезки лука добавить к фаршу для придания ему сочности. Затем фарш рукой хорошо вымесить и пару раз отбить.

Шаг 5. Остальную нарезку лука обжарить до мягкости на разогретом растительном масле.

Шаг 6. Отваренные вкрутую яйца нарезать маленькими кубиками.

Шаг 7. В отдельной пиале нарезку яйца смешать со столовой ложкой майонеза.

Шаг 8. Смазать маслом противень или форму для запекания. Из фарша мокрыми руками сформировать 4 лепешки и уложить в форму. В середине их сделать небольшие углубления.

Шаг 9. В них разложить обжаренный лук.

Шаг 10. Поверх лука разложить начинку из яиц.

Шаг 11. Картофель измельчить на крупной терке, аккуратно уложить на стожки поверх яиц и немного посолить.

Шаг 12. На любой терке измельчить твердый сыр и завершить формирование стожков. Духовку включить на 180°С. Запечь стожки в продолжение 25 минут.

Шаг 13. Приготовленные в духовке стожки из фарша с сыром переложить на блюдо и сервировать к столу в горячем виде, дополнив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Вкусные фаршированные перцы в кастрюле

Фаршированные перцы в любом варианте исполнения являются вкусным домашним блюдом. В этом рецепте вам предлагается очень вкусный вариант с фаршем из мяса индейки. Перцы фаршируем и провариваем в кастрюле, а для подачи отдельно готовим густой овощной соус. Перцы берем большие, для них достаточно кастрюли объемом в 2 литра.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Фарш из индейки – 200 гр.

Перец болгарский крупный – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Рис – 50 гр.

Томатная паста – 2 ст.л.

Вода – 150 мл.

Лук зеленый – 30 гр.

Зелень – 30 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Лавровый лист –1 шт.

Перец душистый – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для блюда.

Шаг 2. Все овощи очистите и промойте.

Шаг 3. У перцев аккуратно удалите плодоножки с семенами и перегородками. Рис промойте и ненадолго замочите в холодной воде.

Шаг 4. Одну луковицу мелко нарежьте. Одну морковь измельчите на мелкой терке. Мелко нарежьте зелень. Эти ингредиенты переложите к мясному фаршу, добавьте замоченный рис и соль. Затем фарш хорошо перемешайте.

Шаг 5. Приготовленный фарш чайной ложкой компактно уложите внутрь перцев.

Шаг 6. Фаршированные перцы вертикально поставьте в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте немного соли с лавровым листом.

Шаг 7. Кастрюлю прикройте крышкой, доведите перцы до кипения и поварите на небольшом огне 30-35 минут от начала закипания воды.

Шаг 8. За это время приготовьте овощной соус к перцам. Вторую луковицу нарежьте тонкими четверть кольцами. Вторую морковь измельчите на крупной терке. В пиале смешайте томатную пасту со 150 мл воды и щепоткой соли.

Шаг 9. На разогретом растительном масле обжарьте до румяного цвета нарезку лука, добавьте морковь и пожарьте еще 3-5 минут на среднем огне.

Шаг 10. К обжаренным овощам перелейте томатный соус, перемешайте и потушите на небольшом огне под прикрытой крышкой 12-15 минут, чтобы овощи стали мягкими. Густоту соуса можете изменить количеством воды. Этот соус посолите и добавьте немного сахара.

Шаг 11. Приготовленные в кастрюле вкусные фаршированные перцы переложите на блюдо, полейте овощным соусом, дополните нарезкой зелени и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!